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إبراهيم رئيسي: من يعادي الشعب الإيراني في العالم سنقاومه
إبراهيم رئيسي: من يعادي الشعب الإيراني في العالم سنقاومه
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن مصالح الشعب هي الأساس في العلاقات مع العالم، ومَن يعادي الشعب الإيراني في العالم سنقاومه. 05.02.2022, سبوتنيك عربي
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إيران
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن إبراهيم رئيسي، أنه في حال أراد أحد حول العالم معاداة الشعب الإيراني سيقاومه، مشددا على أن مصالح الشعب هي الأساس في العلاقات مع دول الغرب والشرق.وأوضح الرئيس الإيراني أنه كانت هنالك حالة من عدم التوازن في العلاقات الخارجية الإيرانية، يعود السبب فيها إلى الرؤية أحادية الجانب للغرب، فيما أدت التوقعات من الغرب إلى جعل البلاد في حالة الانتظار والتوقف، مناديا بإيجاد توازن بين إيران وجميع الدول مع وضع أولوية للدول الجارة.وذكر إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، أنه في حال رغبة دول الغرب والشرق إقامة علاقات مع بلاده على أساس الاحترام المتبادل ورؤية المصالح المشتركة، فإن إيران ترحب بمثل هذه العلاقات.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/إبراهيم-رئيسي-يزور-ضريح-الخميني-لـ-تجديد-البيعة-فيديو-1057641185.html
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إيران, أخبار العالم الآن

إبراهيم رئيسي: من يعادي الشعب الإيراني في العالم سنقاومه

21:05 GMT 05.02.2022
© REUTERS / DIDOR SADULLOEVالرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / DIDOR SADULLOEV
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن مصالح الشعب هي الأساس في العلاقات مع العالم، ومَن يعادي الشعب الإيراني في العالم سنقاومه.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن إبراهيم رئيسي، أنه في حال أراد أحد حول العالم معاداة الشعب الإيراني سيقاومه، مشددا على أن مصالح الشعب هي الأساس في العلاقات مع دول الغرب والشرق.
ضريح آية الله الخميني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
إبراهيم رئيسي يزور ضريح الخميني لـ "تجديد البيعة"... فيديو
2 فبراير, 09:59 GMT
وأوضح الرئيس الإيراني أنه كانت هنالك حالة من عدم التوازن في العلاقات الخارجية الإيرانية، يعود السبب فيها إلى الرؤية أحادية الجانب للغرب، فيما أدت التوقعات من الغرب إلى جعل البلاد في حالة الانتظار والتوقف، مناديا بإيجاد توازن بين إيران وجميع الدول مع وضع أولوية للدول الجارة.
وذكر إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، أنه في حال رغبة دول الغرب والشرق إقامة علاقات مع بلاده على أساس الاحترام المتبادل ورؤية المصالح المشتركة، فإن إيران ترحب بمثل هذه العلاقات.
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