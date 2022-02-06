تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/الأعلى-للقضاء-في-تونس-يرد-على-تصريح-الرئيس-قيس-سعيد-بشأن-حل-المجلس-1058094535.html
الأعلى للقضاء في تونس يرد على تصريح الرئيس قيس سعيد بشأن حل المجلس
الأعلى للقضاء في تونس يرد على تصريح الرئيس قيس سعيد بشأن حل المجلس
رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يوسف بوزاخر، اليوم الأحد، على تصريح الرئيس قيس سعيد بأنه قرر حل المجلس، وأنه "أصبح في عداد الماضي". 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T10:47+0000
2022-02-06T10:47+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104313/72/1043137254_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_0ebdbf00c60de9a736ce7d0604c90a83.jpg
وقال بوزاخر في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية "إن رئيس الجمهورية لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي"، مشيرا إلى "عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء".واعتبر بوزاخر أن "سعيد حرض خلال زيارته مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضدّ القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس".وأكد بوزاخر أنه "سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية".وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد صرح في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء. معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس. مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.كما شدد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء للدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصرٌ على إصلاح القضاء.وقال سعيد هذا الشهر، إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو/تموز الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب. وقال أنها استهدفت إنقاذ البلاد. ويواجه سعيد انتقادات واسعة بأنه فرض حكم فردي مستبد بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/الرئيس-التونسي-يدعو-إلى-تطهير-القضاء-بعد-ثبوت-تورط-بعض-القضاة-1057044414.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104313/72/1043137254_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_e165c623f2ae297d14584ddcd77b6f95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

الأعلى للقضاء في تونس يرد على تصريح الرئيس قيس سعيد بشأن حل المجلس

10:47 GMT 06.02.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID قيس سعيد
 قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
تابعنا عبر
رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يوسف بوزاخر، اليوم الأحد، على تصريح الرئيس قيس سعيد بأنه قرر حل المجلس، وأنه "أصبح في عداد الماضي".
وقال بوزاخر في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية "إن رئيس الجمهورية لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي"، مشيرا إلى "عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء".
واعتبر بوزاخر أن "سعيد حرض خلال زيارته مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضدّ القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس".
وأكد بوزاخر أنه "سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية".
الرئيس التونسي قيس سعيد في قصر قرطاج، تونس 12 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
الرئيس التونسي يدعو إلى تطهير القضاء بعد ثبوت تورط بعض القضاة
25 يناير, 00:08 GMT
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد صرح في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء. معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس. مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
كما شدد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء للدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصرٌ على إصلاح القضاء.
وقال سعيد هذا الشهر، إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو/تموز الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب. وقال أنها استهدفت إنقاذ البلاد. ويواجه سعيد انتقادات واسعة بأنه فرض حكم فردي مستبد بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية