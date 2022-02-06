تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220206/الجيش-اليمني-يعلن-تدمير-عربات-لـ-أنصار-الله-في-قصف-مدفعي-وجوي-بمدينة-حرض-1058082253.html
الجيش اليمني يعلن تدمير عربات لـ "أنصار الله" في قصف مدفعي وجوي بمدينة حرض
الجيش اليمني يعلن تدمير عربات لـ "أنصار الله" في قصف مدفعي وجوي بمدينة حرض
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، السبت، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر قصف مدفعي لقواته وغارات جوية شنها التحالف العربي... 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T00:40+0000
2022-02-06T00:40+0000
أخبار اليمن الأن
الجيش اليمني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048205177_0:132:2897:1761_1920x0_80_0_0_b875fe3f9fc4dd2f0f635f42495db098.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقالت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عبر مركزها الإعلامي على "تويتر"، إن "غارات جوية للتحالف وقصفا مدفعيا للجيش دمر آليات وعربات تحمل ذخائر داخل مدينة حَرَض [شمال غربي حَجّة]".وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" تمكن الجيش اليمني بإسناد جوي مكثف من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية من مدينة حَرَض شمال غربي حَجّة، وسط معارك عنيفة مع "أنصار الله"، أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين.في سياق الغارات الجوية، أفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء، بأن "طيران التحالف العربي، نفذ 4 غارات على معسكر الحَفا [التابع لقوات الحرس الجمهوري نخبة الجيش اليمني سابقاً] شرق العاصمة صنعاء".وأضاف أن "التحالف شن غارة أخرى على معسكر النهدين [التابع للحرس الجمهوري] المطل على المجمع الرئاسي جنوب صنعاء".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/الجيش-اليمني-يسترد-مواقع-من-الحوثيين-والتحالف-ينفذ-17-عملية-في-مأرب-وتعز-1057660946.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/19/1048205177_0:0:2571:1928_1920x0_80_0_0_836487b176f6dbc06e8c20b6647ee665.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني

الجيش اليمني يعلن تدمير عربات لـ "أنصار الله" في قصف مدفعي وجوي بمدينة حرض

00:40 GMT 06.02.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، السبت، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر قصف مدفعي لقواته وغارات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة حَجّة شمال غربي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عبر مركزها الإعلامي على "تويتر"، إن "غارات جوية للتحالف وقصفا مدفعيا للجيش دمر آليات وعربات تحمل ذخائر داخل مدينة حَرَض [شمال غربي حَجّة]".
في المقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن "طيران العدوان الأمريكي الإماراتي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 3 غارات على مديرية حَرَض".
وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" تمكن الجيش اليمني بإسناد جوي مكثف من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية من مدينة حَرَض شمال غربي حَجّة، وسط معارك عنيفة مع "أنصار الله"، أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين.
في سياق الغارات الجوية، أفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء، بأن "طيران التحالف العربي، نفذ 4 غارات على معسكر الحَفا [التابع لقوات الحرس الجمهوري نخبة الجيش اليمني سابقاً] شرق العاصمة صنعاء".
وأضاف أن "التحالف شن غارة أخرى على معسكر النهدين [التابع للحرس الجمهوري] المطل على المجمع الرئاسي جنوب صنعاء".
الجيش اليمني يسترد مواقع من الحوثيين والتحالف ينفذ 17 عملية في مأرب وتعز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2022
الجيش اليمني يسترد مواقع من الحوثيين والتحالف ينفذ 17 عملية في مأرب وتعز
2 فبراير, 14:58 GMT
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية