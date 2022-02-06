الجيش اليمني يعلن تدمير عربات لـ "أنصار الله" في قصف مدفعي وجوي بمدينة حرض

القاهرة – سبوتنيك. وقالت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عبر مركزها الإعلامي على "تويتر"، إن "غارات جوية للتحالف وقصفا مدفعيا للجيش دمر آليات وعربات تحمل ذخائر داخل مدينة حَرَض [شمال غربي حَجّة]".وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" تمكن الجيش اليمني بإسناد جوي مكثف من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية من مدينة حَرَض شمال غربي حَجّة، وسط معارك عنيفة مع "أنصار الله"، أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين.في سياق الغارات الجوية، أفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء، بأن "طيران التحالف العربي، نفذ 4 غارات على معسكر الحَفا [التابع لقوات الحرس الجمهوري نخبة الجيش اليمني سابقاً] شرق العاصمة صنعاء".وأضاف أن "التحالف شن غارة أخرى على معسكر النهدين [التابع للحرس الجمهوري] المطل على المجمع الرئاسي جنوب صنعاء".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، السبت، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر قصف مدفعي لقواته وغارات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة حَجّة شمال غربي اليمن.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، عبر مركزها الإعلامي على "تويتر"، إن "غارات جوية للتحالف وقصفا مدفعيا للجيش دمر آليات وعربات تحمل ذخائر داخل مدينة حَرَض [شمال غربي حَجّة]".
في المقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن "طيران العدوان الأمريكي الإماراتي السعودي [في إشارة إلى التحالف العربي] شن 3 غارات على مديرية حَرَض".
وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" تمكن الجيش اليمني بإسناد جوي مكثف من التوغل في الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية من مدينة حَرَض شمال غربي حَجّة، وسط معارك عنيفة مع "أنصار الله"، أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين.
في سياق الغارات الجوية، أفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء، بأن "طيران التحالف العربي، نفذ 4 غارات على معسكر الحَفا [التابع لقوات الحرس الجمهوري نخبة الجيش اليمني سابقاً] شرق العاصمة صنعاء".
وأضاف أن "التحالف شن غارة أخرى على معسكر النهدين [التابع للحرس الجمهوري] المطل على المجمع الرئاسي جنوب صنعاء".
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.