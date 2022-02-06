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https://arabic.sputniknews.com/20220206/والد-ريان-محذرا-هناك-من-يستغل-ما-حدث-لابني-ويطلب-من-الناس-أموالا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1058103613.html
والد ريان محذرا: هناك من يستغل ما حدث لابني ويطلب من الناس أموالا على مواقع التواصل... فيديو
والد ريان محذرا: هناك من يستغل ما حدث لابني ويطلب من الناس أموالا على مواقع التواصل... فيديو
ناشد والد الطفل المغربي ريان الجميع عدم الاستجابة إلى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب أموالا باسمه. 06.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-06T13:45+0000
2022-02-06T13:45+0000
2022-02-06T13:48+0000
أخبار المغرب اليوم
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وحسب مقطع له منتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن هناك من استغل مأساة ابنه الصغير وفتح صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ليطلب من خلالها أموالا من الناس باسم ريان وعائلته.وقال: "فتحوا صفحات باسمي في فيسبوك ليأخذوا المال من الناس، استغلوني وأنا ابني تحت الأرض".وعن الجانب الآخر من الصورة، قال والد ريان: "الدعم والتضامن الكبير الذي تلقيته وعائلتي أثلج قلبي وقلب زوجتي وسيمة، التي لم تذق النوم منذ سقوط نجلهما في البئر".وحظيت محنة "الريان الصغير" منذ سقوطه في البئر بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، باهتمام عالمي، وأثارت فيضا من التعاطف عبر الإنترنت، مع الهاشتاغ العربي #SaveRayan الرائج أو "أنقذوا ريان".وأعلن الديوان الملكي عن وفاة الطفل ريان، وذلك في بيان رسمي جاء فيه: "عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، اتصل جلالة الملك محمد السادس بوالدي الطفل الذي توفي بعد سقوطه في البئر".
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أخبار المغرب اليوم, مواقع التواصل الإجتماعي
والد ريان محذرا: هناك من يستغل ما حدث لابني ويطلب من الناس أموالا على مواقع التواصل... فيديو 13:45 GMT 06.02.2022 (تم التحديث: 13:48 GMT 06.02.2022) تابعنا عبر
ناشد والد الطفل المغربي ريان الجميع عدم الاستجابة إلى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تطلب أموالا باسمه.
وحسب مقطع له منتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن هناك من استغل مأساة ابنه الصغير وفتح صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ليطلب من خلالها أموالا من الناس باسم ريان وعائلته.
وقال: "فتحوا
صفحات باسمي
في فيسبوك ليأخذوا المال من الناس، استغلوني وأنا ابني تحت الأرض".
وأكد أن المحتال ليس له ضمير أبدًا، والاحتيال عبر الإنترنت على وجه الخصوص يمثل عالمًا موحشًا، على حد تعبيره.
وعن الجانب الآخر من الصورة، قال والد ريان: "الدعم والتضامن الكبير الذي تلقيته وعائلتي أثلج قلبي وقلب زوجتي وسيمة، التي لم تذق النوم منذ سقوط نجلهما في البئر".
وأصيب المغرب بصدمة، مساء أمس، بعد أن عثرت طواقم الطوارئ على الطفل ريان
البالغ من العمر 5 سنوات ميتا في قاع بئر، في نهاية مأساوية لعملية إنقاذ مضنية استمرت 5 أيام عصفت بالأمة والعالم.
وحظيت محنة "الريان الصغير" منذ سقوطه في البئر بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي، باهتمام عالمي، وأثارت فيضا من
التعاطف عبر
الإنترنت، مع الهاشتاغ العربي #SaveRayan الرائج أو "أنقذوا ريان".
وطوال العملية لإخراج ريان من قاع بئر بطول 32 مترا، حذرت السلطات المغربية من أنها لا تعرف ما إذا كان على قيد الحياة.
وأعلن الديوان الملكي عن وفاة الطفل ريان، وذلك في بيان رسمي جاء فيه: "
عقب الحادث
المأساوي الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، اتصل جلالة الملك محمد السادس بوالدي الطفل الذي توفي بعد سقوطه في البئر".