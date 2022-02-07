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الأمم المتحدة تعلن تخفيض مساعداتها الغذائية في اليمن
الأمم المتحدة تعلن تخفيض مساعداتها الغذائية في اليمن
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنها ستخفض حجم مساعداتها الغذائية المقدمة لـ 11 مليون يمني، بسبب نقص التمويل. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T22:39+0000
2022-02-07T22:39+0000
منظمة الأمم المتحدة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن عبر "تويتر"، إن "نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص".وأضاف: "في القريب العاجل، سيضطر 11 مليون شخص إلى الاعتماد على حصص غذائية مخفضة، وقد يفقد 4.6 مليون شخص إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة".وتوقع المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، "إجراء مزيد من التخفيضات ما لم يتم تلقي التمويل بشكل عاجل".وفي 6 يناير الماضي، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "خطة الاستجابة الانسانية المخصصة لليمن لعام 2021 تلقت ما نسبته 58 في المائة من الاحتياجات التمويلية، مما يترك فجوة في التمويل بـ 1.6 مليار دولار، تضطر وكالات الإغاثة إزاءها إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها، كما تتراجع خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج"، مؤكداً "تخفيض المساعدة الغذائية الطارئة لثمانية ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد".ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي أكثر من 24 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار اليمن الأن

الأمم المتحدة تعلن تخفيض مساعداتها الغذائية في اليمن

22:39 GMT 07.02.2022
© REUTERS / Khaled Abdullahاليمن، مساعدات الأمم المتحدة، صنعاء، يونيو 2020
اليمن، مساعدات الأمم المتحدة، صنعاء، يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / Khaled Abdullah
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنها ستخفض حجم مساعداتها الغذائية المقدمة لـ 11 مليون يمني، بسبب نقص التمويل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن عبر "تويتر"، إن "نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص".
وأضاف: "في القريب العاجل، سيضطر 11 مليون شخص إلى الاعتماد على حصص غذائية مخفضة، وقد يفقد 4.6 مليون شخص إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة".
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وتوقع المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، "إجراء مزيد من التخفيضات ما لم يتم تلقي التمويل بشكل عاجل".
وفي 6 يناير الماضي، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "خطة الاستجابة الانسانية المخصصة لليمن لعام 2021 تلقت ما نسبته 58 في المائة من الاحتياجات التمويلية، مما يترك فجوة في التمويل بـ 1.6 مليار دولار، تضطر وكالات الإغاثة إزاءها إلى تقليص البرامج الحيوية وإغلاقها، كما تتراجع خدمات الصحة الإنجابية والمياه والحماية وغيرها من البرامج"، مؤكداً "تخفيض المساعدة الغذائية الطارئة لثمانية ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد".
ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 80 % من الشعب اليمني- أي أكثر من 24 مليون شخص- إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، فيما يعيش 50 ألف يمني يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين أن 5 ملايين على بعد خطوة واحدة منها، حسب الأمم المتحدة.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
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