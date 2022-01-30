https://arabic.sputniknews.com/20220130/إيران-توجه-دعوة-عاجلة-إلى-الأمم-المتحدة-والمجتمع-الدولي-بشأن-الحرب-في-اليمن-1057471358.html

إيران توجه دعوة عاجلة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن الحرب في اليمن

إيران توجه دعوة عاجلة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن الحرب في اليمن

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، هانس غروندبيرغ، على "الدور البارز لإيران في دعم إحلال السلام في اليمن". 30.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-30T15:36+0000

2022-01-30T15:36+0000

2022-01-30T15:36+0000

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واستعرض غروندبيرغ، جهود الأمم المتحدة لفك الحصار وإقرار وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات في اليمن، خلال مكالمة عبر الفيديو مع كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأعرب خاجي عن قلقه من تصاعد التوتر والتوسع الأخير في غارات التحالف الجوية على المناطق السكنية والمدنية في اليمن، داعيا إلى مزيد من التدخل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الحرب ورفع الحصار اللاإنساني.وشدد على "استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مساعيها لإحلال السلام العادل في اليمن"، .مشددا على أن "إيران على استعداد كما في السّابق، للتّعاون وبذل الجهود في هذا المسار".وكانت إيران انتقدت "الانتهاك الممنهج والجاد للحقوق الإنسانية الدولية"، معربة عن أسفها وقلقها للانتهاك الصارخ للقوانين الدولية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط ومنها في اليمن.وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أمام اجتماع مجلس الأمن، إن "الانتهاك الممنهج والجاد للقوانين الدولية لحقوق الإنسان في اليمن أدى إلى مجازر ممنهجة بحق المدنيين من ضمنهم الأطفال والنساء والتدمير الواسع والمتعمد للبنية التحتية المدنية وتصعيد الحصار غير القانوني على الموانئ والمطارات".وأضاف أن "هذا الأمر أدى إلى تشديد آلام ومعاناة الناس وتدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار تجاهل المبادئ الأكثر أساسية للقوانين الدولية لحقوق الإنسان"، مشيرا إلى تقاعس مجلس الأمن تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.وبعث رئيس السلطة القضائية الإيراني رسالة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بشأن ما وصفها "المجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق المدنيين اليمنيين يوم الجمعة الماضي".وكانت هيئة إنقاذ الطفولة الدولية أكدت، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز في محافظة صعدة اليمنية، وقالت إنه وردت أنباء عن مقتل 3 أطفال وأكثر من 60 بالغا في ضربات جوية في اليمن.ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان، قولهم إن "ضربة جوية أصابت مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة في اليمن، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم مهاجرون أفارقة".وفي السياق ذاته، انقطع الإنترنت في جميع أنحاء اليمن، بعد غارات جوية نفذها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، استهدفت موقعًا للاتصالات في مدينة الحديدة.من جانبه، نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز في محافظة صعدة اليمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220125/القضاء-الإيراني-يوجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-بشأن-مجزرة-التحالف-العربي-في-اليمن-1057084034.html

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