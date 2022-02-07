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https://arabic.sputniknews.com/20220207/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-إزاحة-الستار-عن-صاروخ-استراتيجي-جديد-قريبا-1058158715.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن إزاحة الستار عن صاروخ استراتيجي جديد قريبا
الحرس الثوري الإيراني يعلن إزاحة الستار عن صاروخ استراتيجي جديد قريبا
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن "إزاحة الستار عن صاروخ استراتيجي جديد في المستقبل القريب". 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T19:55+0000
2022-02-07T19:55+0000
أخبار إيران
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وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده: "ستشهد في المستقبل القريب إزاحة الستار عن صاروخ استراتيجي جديد"، مضيفا أن "هذا الصاروخ صنع منذ فترة طويلة ومتوفر في المنظومة القتالية لإيران وسيجري قريبا الكشف عنه لوسائل الإعلام"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.وكان المتحدث باسم لجنة الشؤون الثقافية البرلمانية الإيرانية، مجيد نصيرائي، قال أمس الأحد، إن بلاده أحرزت تقدما لافتا في مختلف المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية رغم الحظر المفروض على هذا القطاع.ونقلت وكالة فارس، عن النائب البرلماني الإيراني عن أهالي فردوس وسرايان وطبس وبشرويه، مجيد نصيرائي، أن بلاده أحرزت تقدما عسكريا خلال الـ 43 عاما الأخيرة (منذ الثورة الإيرانية) رغم الحظر الكامل في قطاع الصناعات الدفاعية.وأكد مجيد نصيرائي أن إيران تحولت إلى قطب لسلاح الصواريخ في المنطقة وفي نادي القوى المتفوقة، مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية الإيرانية نجحت في تصنيع ناقلة الجنود "ذوالفقار"، والمقاتلة "كوثر"، والمسيرات "شبح" المتقدمة ومدمرة "جماران" وغيرها من الأسلحة، فضاء وبرا وبحرا وجوا.وفي السياق نفسه، قال قائد مقر القوة البرية للجيش الإيراني لمنطقة غربي البلاد، العميد سليمان طاهري، إن الثورة الإسلامية حققت منجزات عسكرية وعلمية كبيرة للبلاد.وجاءت تصريحات العميد طاهري في كلمة له خلال لقائه مع أسر الشهداء بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية في بلاده، أكد فيها أنها حققت منجزات كبرى في جميع المجالات، أهمها العسكرية والعلمية والطبية وسائر القطاعات.وأكد العميد طاهري أن الحركة الإيرانية المتسارعة ماضية إلى الأمام نحو التقدم والتنمية، مشيرا إلى أن المنجزات الكبرى التي تحققت في بلاده على مدى هذه الأعوام الـ 43 ليست خافية على أحد، لافتا إلى إنجاز آخر لتلك الثورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/الجيش-الإيراني-سنكون-من-بين-مصدري-الأسلحة-إذا-ألغيت-عقوبات-أمريكا-المجرمة-1058156794.html
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أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني يعلن إزاحة الستار عن صاروخ استراتيجي جديد قريبا

19:55 GMT 07.02.2022
© AFP 2021 / MEGHDAD MADADIقائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده
قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© AFP 2021 / MEGHDAD MADADI
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن "إزاحة الستار عن صاروخ استراتيجي جديد في المستقبل القريب".
وقال قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده: "ستشهد في المستقبل القريب إزاحة الستار عن صاروخ استراتيجي جديد"، مضيفا أن "هذا الصاروخ صنع منذ فترة طويلة ومتوفر في المنظومة القتالية لإيران وسيجري قريبا الكشف عنه لوسائل الإعلام"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.
محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
الجيش الإيراني: سنكون من بين مصدري الأسلحة إذا ألغيت عقوبات أمريكا "المجرمة"
18:44 GMT
وكان المتحدث باسم لجنة الشؤون الثقافية البرلمانية الإيرانية، مجيد نصيرائي، قال أمس الأحد، إن بلاده أحرزت تقدما لافتا في مختلف المجالات الدفاعية والصناعات العسكرية رغم الحظر المفروض على هذا القطاع.
ونقلت وكالة فارس، عن النائب البرلماني الإيراني عن أهالي فردوس وسرايان وطبس وبشرويه، مجيد نصيرائي، أن بلاده أحرزت تقدما عسكريا خلال الـ 43 عاما الأخيرة (منذ الثورة الإيرانية) رغم الحظر الكامل في قطاع الصناعات الدفاعية.
وأكد مجيد نصيرائي أن إيران تحولت إلى قطب لسلاح الصواريخ في المنطقة وفي نادي القوى المتفوقة، مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية الإيرانية نجحت في تصنيع ناقلة الجنود "ذوالفقار"، والمقاتلة "كوثر"، والمسيرات "شبح" المتقدمة ومدمرة "جماران" وغيرها من الأسلحة، فضاء وبرا وبحرا وجوا.
وفي السياق نفسه، قال قائد مقر القوة البرية للجيش الإيراني لمنطقة غربي البلاد، العميد سليمان طاهري، إن الثورة الإسلامية حققت منجزات عسكرية وعلمية كبيرة للبلاد.
وجاءت تصريحات العميد طاهري في كلمة له خلال لقائه مع أسر الشهداء بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية في بلاده، أكد فيها أنها حققت منجزات كبرى في جميع المجالات، أهمها العسكرية والعلمية والطبية وسائر القطاعات.
وأكد العميد طاهري أن الحركة الإيرانية المتسارعة ماضية إلى الأمام نحو التقدم والتنمية، مشيرا إلى أن المنجزات الكبرى التي تحققت في بلاده على مدى هذه الأعوام الـ 43 ليست خافية على أحد، لافتا إلى إنجاز آخر لتلك الثورة.
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