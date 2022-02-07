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https://arabic.sputniknews.com/20220207/تشيلسي-يعلن-التوصل-إلى-تسوية-في-قضية-تعود-إلى-التسعينات-1058155478.html
تشيلسي يعلن التوصل إلى تسوية في قضية تعود إلى "التسعينات"
تشيلسي يعلن التوصل إلى تسوية في قضية تعود إلى "التسعينات"
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تسوية قضية إساءات عنصرية ضد 4 من لاعبيه السابقين. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T17:41+0000
2022-02-07T17:41+0000
تشيلسي
أخبار الدوري الإنجليزي
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وحسب موقع كورة، قال تشيلسي إنه توصل إلى تسوية في قضية، كان قد رفعها 4 لاعبين من ناشئي النادي السابقين زعموا أنهم تعرضوا لإساءات عنصرية.وقد سعى اللاعبون السابقون إلى الحصول على تعويضات، بسبب تعرضهم لتلك الإساءات.وقد ألغيت إحالة تلك القضايا إلى المحاكمة بعد التوصل إلى تلك التسوية، حسب ما أعلنه قاضي محكمة العدل الملكية، صباح اليوم الاثنين.وقال ديفيد ماكلينغان، محامي المدعين في المحكمة: "يسعدني أن أخبركم بأنه تم التوصل إلى تسوية ناجحة بين الأطراف".
https://arabic.sputniknews.com/20220123/تشيلسي-يهزم-توتنهام-هوتسبير-2--0-ويبقي-على-آماله-في-لقب-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1056887491.html
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تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي

تشيلسي يعلن التوصل إلى تسوية في قضية تعود إلى "التسعينات"

17:41 GMT 07.02.2022
© REUTERS / JASON CAIRNDUFFتشيلسي الإنجليزي بطلا للسوبر الأوروبي الأربعاء 11 أغسطس 2021
تشيلسي الإنجليزي بطلا للسوبر الأوروبي الأربعاء 11 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / JASON CAIRNDUFF
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تسوية قضية إساءات عنصرية ضد 4 من لاعبيه السابقين.
وحسب موقع كورة، قال تشيلسي إنه توصل إلى تسوية في قضية، كان قد رفعها 4 لاعبين من ناشئي النادي السابقين زعموا أنهم تعرضوا لإساءات عنصرية.
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وقد سعى اللاعبون السابقون إلى الحصول على تعويضات، بسبب تعرضهم لتلك الإساءات.

وقال محامو اللاعبين: "تشيلسي مسؤول بشكل غير مباشر عن تلك الإساءات التي قيل إنه تم ارتكابها، حينما كان الرجال الأربعة في أعمار ما بين 14 و18 عامًا".

وقد ألغيت إحالة تلك القضايا إلى المحاكمة بعد التوصل إلى تلك التسوية، حسب ما أعلنه قاضي محكمة العدل الملكية، صباح اليوم الاثنين.
وقال ديفيد ماكلينغان، محامي المدعين في المحكمة: "يسعدني أن أخبركم بأنه تم التوصل إلى تسوية ناجحة بين الأطراف".
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