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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/هل-يعاني-عمرو-السولية-من-أي-مشاكل-صحية-1058158266.html
هل يعاني عمرو السولية من أي مشاكل صحية؟
هل يعاني عمرو السولية من أي مشاكل صحية؟
ذكرت وسائل إعلام أن عمرو لاعب الأهلي ومنتخب مصر، لا يعاني من أي أزمات صحية يمكن أن تؤثر على أدائه في أرض الملعب. 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T19:28+0000
2022-02-07T19:28+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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ذكرت ذلك موقع "في الجول"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى قول مصدر مقرب من اللاعب إن عمرو السولية بخير وأن كل فحوصاته الطبية تؤكد جاهزيته للعب.يذكر أن السولية، 31 عاما، شارك في مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية باستثناء مباراة نيجيريا الأولى، التي غاب عنها بسبب الإصابة.ووصل المنتخب المصري إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون، لكنه خسر المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/الفراعنة-يقهرون-الأفيال-مصر-تهزم-كوت-ديفوار-وتبلغ-دور-الثمانية-في-أمم-أفريقيا-1057214494.html
https://arabic.sputniknews.com/20211222/الأهلي-المصري-يعلن-التشكيل-النهائي-لمباراة-السوبر-الأفريقي-1054459217.html
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رياضة

هل يعاني عمرو السولية من أي مشاكل صحية؟

19:28 GMT 07.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIلاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.
لاعب منتخب مصر محمد عبدالمنعم أثناء إحرازه هدف الفوز على منتخب السودان في كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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ذكرت وسائل إعلام أن عمرو لاعب الأهلي ومنتخب مصر، لا يعاني من أي أزمات صحية يمكن أن تؤثر على أدائه في أرض الملعب.
ذكرت ذلك موقع "في الجول"، اليوم الاثنين، مشيرا إلى قول مصدر مقرب من اللاعب إن عمرو السولية بخير وأن كل فحوصاته الطبية تؤكد جاهزيته للعب.
مباراة مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة الأمم الأفريقية (الكاميرون 2021) - أ ف ب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
الفراعنة يقهرون الأفيال.. مصر تهزم كوت ديفوار وتبلغ دور الثمانية في أمم أفريقيا
26 يناير, 18:47 GMT
يذكر أن السولية، 31 عاما، شارك في مباريات المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية باستثناء مباراة نيجيريا الأولى، التي غاب عنها بسبب الإصابة.
مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
الأهلي المصري يعلن التشكيل النهائي لمباراة السوبر الأفريقي
22 ديسمبر 2021, 16:38 GMT
ووصل المنتخب المصري إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها الكاميرون، لكنه خسر المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح.
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