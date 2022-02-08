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https://arabic.sputniknews.com/20220208/حكيم-زياش-يعلن-قطع-علاقته-بالمنتخب-المغربي-نهائيا-1058234732.html
حكيم زياش يعلن قطع علاقته بالمنتخب المغربي نهائيا
حكيم زياش يعلن قطع علاقته بالمنتخب المغربي نهائيا
قال المهاجم المغربي حكيم زياش، اليوم الثلاثاء، إنه سيكرس كل طاقته لفريقه الإنجليزي تشيلسي ولن يلعب لمنتخب بلاده مرة أخرى. 08.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-08T21:00+0000
2022-02-08T21:00+0000
رياضة
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استبعد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما من تشكيلة المنتخب المغربي لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة من قبل المدرب وحيد خليلودزيتش، والذي انتقد الجناح بسبب عدم الانضباط، بحسب وكالة "فرانس برس".يتواجد زياش حاليا في الإمارات مع تشيلسي بدء أولى مبارياته في كأس العالم للأندية، وقال لقناة "أبو ظبي" الرياضية إن لن يعود للمنتخب الوطني، مضيفا: "قراري واضح ونهائي وسأركز على فريقي".من جانبه علل خليلودزيتش اختياره بعد خروج المغرب من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بالقول: "لا يمكنني استدعاء لاعب يمكنه تدمير المجموعة حتى لو كان ليونيل ميسي".وأضاف أن فرنسا فازت بكأس العالم عامي 1998 و2018 بعد "تهميش أفضل لاعبيها"، مختتما حديثه: "لست أول مدرب يلجأ إلى هذا".يخوض المغرب جولة فاصلة من مبارتين، واحدة على أرضه وأخرى خارج أرضه ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في مارس/ آذار، أملا في أن يكون بين الخمسة منتخبات أفريقية التي ستتأهل إلى كأس العالم 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/مدرب-منتخب-المغرب-يعلن-استعداده-للرحيل-في-هذه-الحالة-1057878818.html
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رياضة

حكيم زياش يعلن قطع علاقته بالمنتخب المغربي نهائيا

21:00 GMT 08.02.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSEحكيم زياش بزي المنتخب المغربي
حكيم زياش بزي المنتخب المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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قال المهاجم المغربي حكيم زياش، اليوم الثلاثاء، إنه سيكرس كل طاقته لفريقه الإنجليزي تشيلسي ولن يلعب لمنتخب بلاده مرة أخرى.
استبعد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما من تشكيلة المنتخب المغربي لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة من قبل المدرب وحيد خليلودزيتش، والذي انتقد الجناح بسبب عدم الانضباط، بحسب وكالة "فرانس برس".
يتواجد زياش حاليا في الإمارات مع تشيلسي بدء أولى مبارياته في كأس العالم للأندية، وقال لقناة "أبو ظبي" الرياضية إن لن يعود للمنتخب الوطني، مضيفا: "قراري واضح ونهائي وسأركز على فريقي".
مدرب المنتخب المغربي وحيد خاليلوزيتش أثناء إدارته مبارة مصر والمغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
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من جانبه علل خليلودزيتش اختياره بعد خروج المغرب من ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، بالقول: "لا يمكنني استدعاء لاعب يمكنه تدمير المجموعة حتى لو كان ليونيل ميسي".
وأضاف أن فرنسا فازت بكأس العالم عامي 1998 و2018 بعد "تهميش أفضل لاعبيها"، مختتما حديثه: "لست أول مدرب يلجأ إلى هذا".
يخوض المغرب جولة فاصلة من مبارتين، واحدة على أرضه وأخرى خارج أرضه ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في مارس/ آذار، أملا في أن يكون بين الخمسة منتخبات أفريقية التي ستتأهل إلى كأس العالم 2022.
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