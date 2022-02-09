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https://arabic.sputniknews.com/20220209/الجيش-الأمريكي-غاضب-من-إدارة-بايدن-بسبب-الانسحاب-من-أفغانستان-1058270174.html
الجيش الأمريكي "غاضب" من إدارة بايدن بسبب الانسحاب من أفغانستان
الجيش الأمريكي "غاضب" من إدارة بايدن بسبب الانسحاب من أفغانستان
يشعر العديد من قادة وأفراد القوات المسلحة الأمريكية بالغضب تجاه إدارة الرئيس جو بايدن، بسبب الطريقة التي انسحبت بها الولايات المتحدة من أفغانستان، ما ترك الباب... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T15:53+0000
2022-02-09T15:53+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويرى عدد من القادة العسكريين الأمريكيين أن كبار مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية "فشلوا" في فهم التقدم المطرد لحركة طالبان فى العاصمة الأفغانية، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".وقال العسكريون إن المسؤولين قاوموا جهود الإعداد لإجلاء أفراد السفارة والحلفاء الأفغان قبل أسابيع من سقوط كابول في أيدي حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي)، وهو ما يرون أنه وضع القوات الأمريكية المكلفة بتنفيذ الانسحاب في "خطر أكبر".ونقلت الصحيفة، عن تقرير استقصائي للجيش مكون من ألفي صفحة، أن الجنود ومشاة البحرية الموكل إليهم تأمين مطار كابول الدولي اتخذوا يوميا "قرارات الحياة أو الموت"، فيما كان الآلاف يتجمعون في المطار أملا في الفرار من البلاد.وتضمن التقرير تقييمات "قاتمة" وصريحة لكبار القادة العسكريين في الجيش الأمريكي، إلى جانب معلومات لم يكشف عنها من قبل حول العنف الذي تعرض له الجنود، بما في ذلك تبادل لإطلاق النار أودى بحياة اثنين من مقاتلي طالبان بعد أن تردد أنهما هددا مجموعة من مشاة البحرية والمدنيين الأفغان.كما أشار إلى حادث منفصل قتلت فيه القوات الأمريكية عضوا في وحدة قتالية أفغانية من النخبة وجرحت 6 آخرين أطلقوا النار عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/ملايين-للأمم-المتحدة-مودعة-في-بنك-أفغاني-ولا-تستطيع-استخدامها-1057888056.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي "غاضب" من إدارة بايدن بسبب الانسحاب من أفغانستان

15:53 GMT 09.02.2022
© REUTERS / Jakub Stezyckiقوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022
قوات الجيش الأمريكي والمعدات العسكرية الأمريكية (الأسلحة الأمريكية) تصل بولندا، 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Jakub Stezycki
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يشعر العديد من قادة وأفراد القوات المسلحة الأمريكية بالغضب تجاه إدارة الرئيس جو بايدن، بسبب الطريقة التي انسحبت بها الولايات المتحدة من أفغانستان، ما ترك الباب مفتوحا أمام هيمنة حركة طالبان على البلاد بسهولة.
ويرى عدد من القادة العسكريين الأمريكيين أن كبار مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية "فشلوا" في فهم التقدم المطرد لحركة طالبان فى العاصمة الأفغانية، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
وقال العسكريون إن المسؤولين قاوموا جهود الإعداد لإجلاء أفراد السفارة والحلفاء الأفغان قبل أسابيع من سقوط كابول في أيدي حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي)، وهو ما يرون أنه وضع القوات الأمريكية المكلفة بتنفيذ الانسحاب في "خطر أكبر".
توزيع الخبز على المواطنين في كابول، أفغانستان، 31 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
ملايين للأمم المتحدة مودعة في بنك أفغاني ولا تستطيع استخدامها
4 فبراير, 02:46 GMT
ونقلت الصحيفة، عن تقرير استقصائي للجيش مكون من ألفي صفحة، أن الجنود ومشاة البحرية الموكل إليهم تأمين مطار كابول الدولي اتخذوا يوميا "قرارات الحياة أو الموت"، فيما كان الآلاف يتجمعون في المطار أملا في الفرار من البلاد.
وتضمن التقرير تقييمات "قاتمة" وصريحة لكبار القادة العسكريين في الجيش الأمريكي، إلى جانب معلومات لم يكشف عنها من قبل حول العنف الذي تعرض له الجنود، بما في ذلك تبادل لإطلاق النار أودى بحياة اثنين من مقاتلي طالبان بعد أن تردد أنهما هددا مجموعة من مشاة البحرية والمدنيين الأفغان.
كما أشار إلى حادث منفصل قتلت فيه القوات الأمريكية عضوا في وحدة قتالية أفغانية من النخبة وجرحت 6 آخرين أطلقوا النار عليها.
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