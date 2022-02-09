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https://arabic.sputniknews.com/20220209/بريطانيا-تعتزم-إلغاء-العزل-الذاتي-للمصابين-بفيروس-كورونا-1058263239.html
بريطانيا تعتزم إلغاء العزل الذاتي للمصابين بفيروس كورونا
بريطانيا تعتزم إلغاء العزل الذاتي للمصابين بفيروس كورونا
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه سيعلن نهاية العزل الذاتي الإلزامي للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بـ"كوفيد 19"، في وقت لاحق من هذا... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T13:21+0000
2022-02-09T13:21+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
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وأخبر جونسون المشرعين: "أعتزم العودة في اليوم الأول بعد عطلة نصف المدة لتقديم استراتيجيتنا للتعايش مع كوفيد"، حسبما نقلت "رويترز". يعود البرلمان في 21 فبراير/ شباط وكان من المقرر إنهاء هذه القيود في 24 مارس/ آذار المقبل.وأضاف: "بشرط استمرار الاتجاهات المشجعة الحالية في البيانات، أتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية المتبقية - بما في ذلك الإلزام القانوني بالعزل الذاتي إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية - قبل شهر كامل".يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه جونسون لانتقادات بعد تقارير أفادت بانتهاكه للقواعد الحكومية أثناء فرض قيود على التجمعات والمناسبات العامة، في خضم الوباء، حيث حضر احتفالات مع شخصيات حكومية وموظفي مكتبه.وفي الشهر الماضي، اعتذر رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان، في أعقاب التقارير حول الحفلات التي أقيمت في مقر إقامته في داونينج ستريت.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/أنا-آسف-رئيس-الوزراء-البريطاني-يعتذر-أمام-البرلمان-عن-انتقاده-لتقرير-أدانه-1057548049.html
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بريطانيا, بوريس جونسون

بريطانيا تعتزم إلغاء العزل الذاتي للمصابين بفيروس كورونا

13:21 GMT 09.02.2022
© REUTERS / Alberto Pezzali/Pool قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021
قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© REUTERS / Alberto Pezzali/Pool
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه سيعلن نهاية العزل الذاتي الإلزامي للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بـ"كوفيد 19"، في وقت لاحق من هذا الشهر وفقا لاستراتيجية "التعايش مع المرض".
وأخبر جونسون المشرعين: "أعتزم العودة في اليوم الأول بعد عطلة نصف المدة لتقديم استراتيجيتنا للتعايش مع كوفيد"، حسبما نقلت "رويترز". يعود البرلمان في 21 فبراير/ شباط وكان من المقرر إنهاء هذه القيود في 24 مارس/ آذار المقبل.
وأضاف: "بشرط استمرار الاتجاهات المشجعة الحالية في البيانات، أتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية المتبقية - بما في ذلك الإلزام القانوني بالعزل الذاتي إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية - قبل شهر كامل".
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
"أنا آسف"... رئيس الوزراء البريطاني يعتذر أمام البرلمان عن انتقاده لتقرير أدانه
31 يناير, 16:42 GMT
يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرض فيه جونسون لانتقادات بعد تقارير أفادت بانتهاكه للقواعد الحكومية أثناء فرض قيود على التجمعات والمناسبات العامة، في خضم الوباء، حيث حضر احتفالات مع شخصيات حكومية وموظفي مكتبه.
وفي الشهر الماضي، اعتذر رئيس الوزراء البريطاني أمام البرلمان، في أعقاب التقارير حول الحفلات التي أقيمت في مقر إقامته في داونينج ستريت.
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