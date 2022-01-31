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"أنا آسف"... رئيس الوزراء البريطاني يعتذر أمام البرلمان عن انتقاده لتقرير أدانه
"أنا آسف"... رئيس الوزراء البريطاني يعتذر أمام البرلمان عن انتقاده لتقرير أدانه
اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، عن انتقاده لتقرير أدانه. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T16:42+0000
2022-01-31T16:45+0000
فيروس كورونا
بريطانيا
بوريس جونسون
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام البرلمان، اليوم الإثنين، "أريد أن أقول أنا آسف".وأكد جونسون أن اعتذاره يأتي بعد أن انتقد تقرير عن حفلات إغلاق أقيمت في مقر إقامته في داونينج ستريت، وهو ما أحدث إخفاقات خطيرة داخل الحكومة البريطانية؛ حسب رويترز.وقالت كاثرين: "كانت لدينا حزمة من المواد قدمت إلينا يوم الجمعة فقط وهي أكثر من 500 قطعة من الورق وحوالي رزمة ونصف وما يزيد عن 300 صورة".ولفتت إلى أن الاتصال "بهؤلاء الأشخاص الذين نريد الحصول على مزيد من المعلومات منهم بسلسلة من الأسئلة، قد تكون عبر البريد الإلكتروني أو بالبريد".ولدى سؤالها عن المدة التي سيستغرقها الأمر، قالت روبر إن الشرطة تعتزم الاتصال بالناس في غضون أسابيع.وأقيمت الحفلتان داخل مقر بوريس جونسون الرسمي (10 شارع دواننغ) بتاريخ 16 أبريل/نيسان الماضي، والتي حضرها أشخاص يشربون الكحوليات ويرقصون على الموسيقى، بينما تم إرسال أحدهم للتسوق بحقيبة سفر لملء زجاجات النبيذ، خلال فترة الإغلاق.وقد تعرض جونسون لضغوط متزايدة من بعض نوابه للاستقالة بسبب انتهاكه الواضح للقواعد، فيما دعت المعارضة رئيس الوزراء البريطاني للاستقالة، واصفين جونسون البالغ من العمر 57 عامًا بأنه "دجال"
https://arabic.sputniknews.com/20220131/بريطانيا-جونسون-يتلقى-تقريرا-عن-تحقيق-بشأن-إقامة-حفلات-في-مقره-خلال-فترة-الإغلاق-1057537076.html
https://arabic.sputniknews.com/20220119/جونسون-يؤكد-أنه-لن-يستقيل-ويدعو-لانتظار-نتائج-التحقيق-في-حفلات-الحكومة-خلال-فترة-الإغلاق-1056619358.html
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فيروس كورونا, بريطانيا, بوريس جونسون

"أنا آسف"... رئيس الوزراء البريطاني يعتذر أمام البرلمان عن انتقاده لتقرير أدانه

16:42 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 16:45 GMT 31.01.2022)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / POOL
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اعتذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، عن انتقاده لتقرير أدانه.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام البرلمان، اليوم الإثنين، "أريد أن أقول أنا آسف".
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
بريطانيا... جونسون يتلقى تقريرا عن تحقيق بشأن إقامة حفلات في مقره خلال فترة الإغلاق
13:01 GMT
وأكد جونسون أن اعتذاره يأتي بعد أن انتقد تقرير عن حفلات إغلاق أقيمت في مقر إقامته في داونينج ستريت، وهو ما أحدث إخفاقات خطيرة داخل الحكومة البريطانية؛ حسب رويترز.
وفي السياق نفسه أكدت القائدة كاثرين روبر، المشرف على التحقيق اليوم الإثنين، أن الشرطة البريطانية ستتصل بأشخاص لطرح أسئلة حول أحزاب مشتبه بإغلاقها في داونينج ستريت في غضون أسابيع.
وقالت كاثرين: "كانت لدينا حزمة من المواد قدمت إلينا يوم الجمعة فقط وهي أكثر من 500 قطعة من الورق وحوالي رزمة ونصف وما يزيد عن 300 صورة".
قالت روبر إنها لا تعرف من سيتم الاتصال به لطرح الأسئلة، لكن التحقيق كان يركز على الانتهاكات الفردية للوائح كورونا.
ولفتت إلى أن الاتصال "بهؤلاء الأشخاص الذين نريد الحصول على مزيد من المعلومات منهم بسلسلة من الأسئلة، قد تكون عبر البريد الإلكتروني أو بالبريد".
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
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ولدى سؤالها عن المدة التي سيستغرقها الأمر، قالت روبر إن الشرطة تعتزم الاتصال بالناس في غضون أسابيع.
يشار إلى أن لغطا كبيرا يسود حول مستقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على خلفية انتهاكه قيود كورونا، خلال فترات الإغلاق، من خلال إقامة حفلتين داخل مقره، فبينما يرى سياسيون بريطانيون ان مستقبل جونسون بات مهددا، يرى آخرون أن هذه الأحداث لن تؤثر عليه.
وأقيمت الحفلتان داخل مقر بوريس جونسون الرسمي (10 شارع دواننغ) بتاريخ 16 أبريل/نيسان الماضي، والتي حضرها أشخاص يشربون الكحوليات ويرقصون على الموسيقى، بينما تم إرسال أحدهم للتسوق بحقيبة سفر لملء زجاجات النبيذ، خلال فترة الإغلاق.
وقد تعرض جونسون لضغوط متزايدة من بعض نوابه للاستقالة بسبب انتهاكه الواضح للقواعد، فيما دعت المعارضة رئيس الوزراء البريطاني للاستقالة، واصفين جونسون البالغ من العمر 57 عامًا بأنه "دجال"
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