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https://arabic.sputniknews.com/20220209/خبر-حزين-لجماهير-ريال-مدريد-قبل-مواجهتي-فياريال-وباريس-سان-جيرمان-1058258922.html
خبر حزين لجماهير ريال مدريد قبل مواجهتي فياريال وباريس سان جيرمان
خبر حزين لجماهير ريال مدريد قبل مواجهتي فياريال وباريس سان جيرمان
تلقى عشاق وجماهير فريق ريال مدريد، خبرا حزينا قبل مواجهتي فياريال في الدوري الإسباني وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T12:27+0000
2022-02-09T12:27+0000
2022-02-09T12:27+0000
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
كريم بنزيما
رياضة
أخبار دوري أبطال أوروبا
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ووفقا لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، ستكون هناك صعوبة في إشراك كريم بنزيما أمام فياريال في الليغا، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي أبعدته مباراة غرناطة الأخيرة.وأوضحت أنه إذا صمم مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشلوتي على الدفع به في مباراة باريس سان جيرمان، فإنه لن يقدم أفضل أداء له، لأنه ليس جاهزا بنسبة 100%.ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد مع فياريال، يوم السبت المقبل، في إطار لقاءات الجولة 24 بالدوري الإسباني.ثم يطير الملكي إلى العاصمة الفرنسية باريس لمواجهة باريس سان جيرمان، يوم 15 فبراير/شباط الجاري، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
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أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, كريم بنزيما, رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا
خبر حزين لجماهير ريال مدريد قبل مواجهتي فياريال وباريس سان جيرمان تابعنا عبر
تلقى عشاق وجماهير فريق ريال مدريد، خبرا حزينا قبل مواجهتي فياريال في الدوري الإسباني وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.
ووفقا لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، ستكون هناك صعوبة في إشراك
كريم بنزيما
أمام فياريال في الليغا، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي أبعدته مباراة غرناطة الأخيرة.
وأوضحت أنه إذا صمم مدرب الفريق الإيطالي كارلو أنشلوتي على الدفع به في مباراة باريس سان جيرمان، فإنه لن يقدم أفضل أداء له، لأنه ليس جاهزا بنسبة 100%.
ومن المقرر أن يلتقي
ريال مدريد
مع فياريال، يوم السبت المقبل، في إطار لقاءات الجولة 24 بالدوري الإسباني.
ثم يطير الملكي إلى العاصمة الفرنسية باريس لمواجهة
باريس سان جيرمان
، يوم 15 فبراير/شباط الجاري، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.