https://arabic.sputniknews.com/20220209/مبعوث-دولي-تعليق-الاتحاد-الأفريقي-عضوية-إسرائيل-نتيجة-جهود-حثيثة-للجنة-الدولية-لحقوق-الإنسان-1058276529.html

مبعوث دولي: تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية إسرائيل جاء نتيجة لجهود حثيثة للجنة الدولية لحقوق الإنسان

مبعوث دولي: تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية إسرائيل جاء نتيجة لجهود حثيثة للجنة الدولية لحقوق الإنسان

أكد المبعوث الخاص الدائم للمجلس الدولي واللجنة الدولية لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، السفير هيثم أبو سعيد، أن قرار الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية إسرائيل بصفة... 09.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-09T20:07+0000

2022-02-09T20:07+0000

2022-02-09T20:13+0000

العالم العربي

الاتحاد الأفريقي

الجزائر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1058276702_0:10:321:190_1920x0_80_0_0_08250dac9c1905d7bf4eb5a93ad8dd11.jpg

وقال السفير أبو سعيد، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "العمل كان جاريا والمناقشات أيضا من خلال مندوبينا في دول الاتحاد الأفريقي لفضّ عضوية الكيان الإسرائيلي نظرا لجرائمه ضد الفلسطينيين وعدد كبير من الدول، ومراعاة للشعور العربية والإسلامية، إضافة إلى المتابعة مع الدول السبع".وتابع أبو سعيد: "وعلى رأس هذه الدول السبع، الجزائر، الذي أثمر في نهاية المطاف إلى إلغاء قرار مفوض الاتحاد موسى فقي، بمنح صفة مراقب لإسرائيل (عضوية شرفية) داخل المنظمة القارية منفردا".واستطرد أبو سعيد: "لكن الابتهال لا يجب أن يكون دائماً ولا بدّ من استمرار العمل في سبيل إيجاد البدائل التي يعمل عليها الكيان الإسرائيلي على عدد كبير من المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، سيما أن الكيان شغل منصباً كهذا في منظمة الوحدة الأفريقية قبل أن تقوم السلطات الأفريقية آنذاك، وقبل تحولها إلى الاتحاد الأفريقي عام 2002 إبّان تأسيس الاتحاد، حيث سبب ضغوطات كبيرة من قبل الرئيس الراحل لليبيا العقيد معمّر القذافي، على دول الاتحاد الأفريقي لضمان عدم انتقالها".وعلقت قمة الاتحاد الإفريقي خلال انعقادها بأديس أبابا، يوم الأحد الماضي، قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، منح إسرائيل صفة مراقب، وشكلت لجنة من سبعة رؤساء دول من بينهم الجزائر، لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن هذه المسألة.

https://arabic.sputniknews.com/20220206/الخارجية-الإسرائيلية-الاتحاد-الأفريقي-مستمر-في-دراسة-انضمامنا-كعضو-مراقب-1058109709.html

الاتحاد الأفريقي

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, الاتحاد الأفريقي, الجزائر