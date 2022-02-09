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https://arabic.sputniknews.com/20220209/مبعوث-دولي-تعليق-الاتحاد-الأفريقي-عضوية-إسرائيل-نتيجة-جهود-حثيثة-للجنة-الدولية-لحقوق-الإنسان-1058276529.html
مبعوث دولي: تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية إسرائيل جاء نتيجة لجهود حثيثة للجنة الدولية لحقوق الإنسان
مبعوث دولي: تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية إسرائيل جاء نتيجة لجهود حثيثة للجنة الدولية لحقوق الإنسان
أكد المبعوث الخاص الدائم للمجلس الدولي واللجنة الدولية لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، السفير هيثم أبو سعيد، أن قرار الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية إسرائيل بصفة... 09.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-09T20:07+0000
2022-02-09T20:13+0000
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الجزائر
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وقال السفير أبو سعيد، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "العمل كان جاريا والمناقشات أيضا من خلال مندوبينا في دول الاتحاد الأفريقي لفضّ عضوية الكيان الإسرائيلي نظرا لجرائمه ضد الفلسطينيين وعدد كبير من الدول، ومراعاة للشعور العربية والإسلامية، إضافة إلى المتابعة مع الدول السبع".وتابع أبو سعيد: "وعلى رأس هذه الدول السبع، الجزائر، الذي أثمر في نهاية المطاف إلى إلغاء قرار مفوض الاتحاد موسى فقي، بمنح صفة مراقب لإسرائيل (عضوية شرفية) داخل المنظمة القارية منفردا".واستطرد أبو سعيد: "لكن الابتهال لا يجب أن يكون دائماً ولا بدّ من استمرار العمل في سبيل إيجاد البدائل التي يعمل عليها الكيان الإسرائيلي على عدد كبير من المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، سيما أن الكيان شغل منصباً كهذا في منظمة الوحدة الأفريقية قبل أن تقوم السلطات الأفريقية آنذاك، وقبل تحولها إلى الاتحاد الأفريقي عام 2002 إبّان تأسيس الاتحاد، حيث سبب ضغوطات كبيرة من قبل الرئيس الراحل لليبيا العقيد معمّر القذافي، على دول الاتحاد الأفريقي لضمان عدم انتقالها".وعلقت قمة الاتحاد الإفريقي خلال انعقادها بأديس أبابا، يوم الأحد الماضي، قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، منح إسرائيل صفة مراقب، وشكلت لجنة من سبعة رؤساء دول من بينهم الجزائر، لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن هذه المسألة.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/الخارجية-الإسرائيلية-الاتحاد-الأفريقي-مستمر-في-دراسة-انضمامنا-كعضو-مراقب-1058109709.html
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العالم العربي, الاتحاد الأفريقي, الجزائر

مبعوث دولي: تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية إسرائيل جاء نتيجة لجهود حثيثة للجنة الدولية لحقوق الإنسان

20:07 GMT 09.02.2022 (تم التحديث: 20:13 GMT 09.02.2022)
© Sputnik السفير هيثم أبو سعيد
 السفير هيثم أبو سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
© Sputnik
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أكد المبعوث الخاص الدائم للمجلس الدولي واللجنة الدولية لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، السفير هيثم أبو سعيد، أن قرار الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية إسرائيل بصفة مراقب، جاء نتيجة جهود حثيثة ومتابعة من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، ومن جانب الرئيس المفوض، السفير محمد شاهد أمين خان.
وقال السفير أبو سعيد، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "العمل كان جاريا والمناقشات أيضا من خلال مندوبينا في دول الاتحاد الأفريقي لفضّ عضوية الكيان الإسرائيلي نظرا لجرائمه ضد الفلسطينيين وعدد كبير من الدول، ومراعاة للشعور العربية والإسلامية، إضافة إلى المتابعة مع الدول السبع".
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وتابع أبو سعيد: "وعلى رأس هذه الدول السبع، الجزائر، الذي أثمر في نهاية المطاف إلى إلغاء قرار مفوض الاتحاد موسى فقي، بمنح صفة مراقب لإسرائيل (عضوية شرفية) داخل المنظمة القارية منفردا".
واستطرد أبو سعيد: "لكن الابتهال لا يجب أن يكون دائماً ولا بدّ من استمرار العمل في سبيل إيجاد البدائل التي يعمل عليها الكيان الإسرائيلي على عدد كبير من المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، سيما أن الكيان شغل منصباً كهذا في منظمة الوحدة الأفريقية قبل أن تقوم السلطات الأفريقية آنذاك، وقبل تحولها إلى الاتحاد الأفريقي عام 2002 إبّان تأسيس الاتحاد، حيث سبب ضغوطات كبيرة من قبل الرئيس الراحل لليبيا العقيد معمّر القذافي، على دول الاتحاد الأفريقي لضمان عدم انتقالها".
وعلقت قمة الاتحاد الإفريقي خلال انعقادها بأديس أبابا، يوم الأحد الماضي، قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، منح إسرائيل صفة مراقب، وشكلت لجنة من سبعة رؤساء دول من بينهم الجزائر، لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن هذه المسألة.
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