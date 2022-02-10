"الأمة الكويتي" يقر رفع قيود كورونا

وحسب جريدة القبس فإن مجلس الأمة الكويتي قد أقر توصيات برفع القيود التي فرضتها لحكومة بسبب وباء كورونا.وقد شهدت الجلسة غياب وزير الصحة الكويتي، والذي غاب بسبب إجرائه قسطرة في القلب، حسب تأكيدات رئيس مجلس الأمة الغانم.وقد انتقد بعض نواب المجلس التعامل الحكومي مع قرارات المجلس بخصوص قيود كورونا.لكنه لفت إلى أنه "وإلى اليوم ما سمعنا بجدية التعامل الحكومي مع هذه التوصيات"، مشددا "ومن يعتقد ان التوصيات إبراء ذمة فهو واهم".وقد نصت التوصيات التي أقرها المجلس على رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح، والسماح بسفر غير المطعمين، والاكتفاء بالجرعة الثانية شرطاً للتحصين، وعدم التفرقة بين الأطفال الملقحين وغير الملقحين، وتشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح.
وقد انتقد بعض نواب المجلس التعامل الحكومي مع قرارات المجلس بخصوص قيود كورونا.
النائب مهند الساير، أكد أن المجلس "بانتظار رد واضح من رئيس الحكومة"، على تلك القرارات.
لكنه لفت إلى أنه "وإلى اليوم ما سمعنا بجدية التعامل الحكومي مع هذه التوصيات"، مشددا "ومن يعتقد ان التوصيات إبراء ذمة فهو واهم".
وقد نصت التوصيات التي أقرها المجلس على رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح، والسماح بسفر غير المطعمين، والاكتفاء بالجرعة الثانية شرطاً للتحصين، وعدم التفرقة بين الأطفال الملقحين وغير الملقحين، وتشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح.