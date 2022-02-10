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https://arabic.sputniknews.com/20220210/الأمة-الكويتي-يقر-رفع-قيود-كورونا-1058293199.html
"الأمة الكويتي" يقر رفع قيود كورونا
"الأمة الكويتي" يقر رفع قيود كورونا
وافق مجلس الأمة الكوتيي على توصيات برفع قيود كورونا في البلاد، والتي تضمنت الاكتفاء بالجرعة الثانية للتحصين والسماح بسفر غير المطعمين. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T09:32+0000
2022-02-10T09:32+0000
مجاس الأمة الكويتي
فيروس كورونا
أخبار الكويت اليوم
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وحسب جريدة القبس فإن مجلس الأمة الكويتي قد أقر توصيات برفع القيود التي فرضتها لحكومة بسبب وباء كورونا.وقد شهدت الجلسة غياب وزير الصحة الكويتي، والذي غاب بسبب إجرائه قسطرة في القلب، حسب تأكيدات رئيس مجلس الأمة الغانم.وقد انتقد بعض نواب المجلس التعامل الحكومي مع قرارات المجلس بخصوص قيود كورونا.لكنه لفت إلى أنه "وإلى اليوم ما سمعنا بجدية التعامل الحكومي مع هذه التوصيات"، مشددا "ومن يعتقد ان التوصيات إبراء ذمة فهو واهم".وقد نصت التوصيات التي أقرها المجلس على رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح، والسماح بسفر غير المطعمين، والاكتفاء بالجرعة الثانية شرطاً للتحصين، وعدم التفرقة بين الأطفال الملقحين وغير الملقحين، وتشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/وزير-الصحة-الكويتي-بلادنا-تتعرض-لموجة-غير-مسبوقة-من-كورونا-1057027371.html
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مجاس الأمة الكويتي, فيروس كورونا, أخبار الكويت اليوم

"الأمة الكويتي" يقر رفع قيود كورونا

09:32 GMT 10.02.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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وافق مجلس الأمة الكوتيي على توصيات برفع قيود كورونا في البلاد، والتي تضمنت الاكتفاء بالجرعة الثانية للتحصين والسماح بسفر غير المطعمين.
وحسب جريدة القبس فإن مجلس الأمة الكويتي قد أقر توصيات برفع القيود التي فرضتها لحكومة بسبب وباء كورونا.
امرأة ترتدي كمامة طبية في الكويت، بعد اندلاع فيروس كورونا المستجد، 25 فبراير/ شباط 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
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وقد شهدت الجلسة غياب وزير الصحة الكويتي، والذي غاب بسبب إجرائه قسطرة في القلب، حسب تأكيدات رئيس مجلس الأمة الغانم.
الغانم أكد أن الوزير "وعد بأخذ التوصيات النيابية بخصوص كورونا بعين الاعتبار".
وقد انتقد بعض نواب المجلس التعامل الحكومي مع قرارات المجلس بخصوص قيود كورونا.

النائب مهند الساير، أكد أن المجلس "بانتظار رد واضح من رئيس الحكومة"، على تلك القرارات.

لكنه لفت إلى أنه "وإلى اليوم ما سمعنا بجدية التعامل الحكومي مع هذه التوصيات"، مشددا "ومن يعتقد ان التوصيات إبراء ذمة فهو واهم".
وقد نصت التوصيات التي أقرها المجلس على رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح، والسماح بسفر غير المطعمين، والاكتفاء بالجرعة الثانية شرطاً للتحصين، وعدم التفرقة بين الأطفال الملقحين وغير الملقحين، وتشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح.
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