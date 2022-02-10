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https://arabic.sputniknews.com/20220210/الاستخبارات-الخارجية-في-روسيا-أوكرانيا-تستعد-للحرب-في-دونباس-بسرعة-كبيرة-1058326116.html
الاستخبارات الخارجية في روسيا: أوكرانيا تستعد للحرب في دونباس بسرعة كبيرة
الاستخبارات الخارجية في روسيا: أوكرانيا تستعد للحرب في دونباس بسرعة كبيرة
أكد مدير الاستخبارات الخارجية في روسيا، سيرغي ناريشكين، أن كييف تستعد لشن حرب على نطاق واسع، مبينا أن وحدات مختلفة من الجيش الأوكراني قد تجمعت على خط دونباس. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T14:46+0000
2022-02-10T14:46+0000
روسيا
العالم
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وقال ناريشكين في مقابلة مع "MK.RU"، إن جميع الوحدات الجاهزة للقتال لدى القوات المسلحة الأوكرانية تتركز على خط الترسيم في دونباس.وبين ناريشكين أن الاستعدادات تجري على قدم وساق ولا يمكن إخفاؤها، ويلاحظ بشكل واضح وجود نقل مكثف للمعدات العسكرية والذخيرة من القواعد الأمريكية في أوروبا، من بريطانيا وكندا، كما أن مجموعة المستشارين والمدربين آخذة في الازدياد.بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ ناريشكين، أن جهاز الأمن في أوكرانيا (SBU) والقوات المسلحة لأوكرانيا يعدون للاستفزازات على خط الترسيم في دونباس.وبين رئيس جهاز المخابرات الخارجية أنه ليس من مصلحة شعبي أوكرانيا وروسيا أن تشتعل نيران الحرب، لكنه شدد على أن عواقب الصراع ستكون صعبة على جميع المشاركين فيه.وكان ناريشكين، قد قال للصحفيين في وقت سابق من اليوم: "لم يكن لدى روسيا وليس لديها أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا. لقد رأينا، ونعرف كيف بدأت هذه الكذبة الواضحة، والخطيرة جدًا، بالانتشار عبر الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والتقطتها عدة عواصم غربية".ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/لافروف-يصحح-للمترجمة-الفورية-تجنبا-لعدم-الدقة-خلال-لقائه-نظيرته-البريطانية--1058305044.html
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الاستخبارات الخارجية في روسيا: أوكرانيا تستعد للحرب في دونباس بسرعة كبيرة

14:46 GMT 10.02.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي ناريشكين
سيرغي ناريشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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أكد مدير الاستخبارات الخارجية في روسيا، سيرغي ناريشكين، أن كييف تستعد لشن حرب على نطاق واسع، مبينا أن وحدات مختلفة من الجيش الأوكراني قد تجمعت على خط دونباس.
وقال ناريشكين في مقابلة مع "MK.RU"، إن جميع الوحدات الجاهزة للقتال لدى القوات المسلحة الأوكرانية تتركز على خط الترسيم في دونباس.
وبين ناريشكين أن الاستعدادات تجري على قدم وساق ولا يمكن إخفاؤها، ويلاحظ بشكل واضح وجود نقل مكثف للمعدات العسكرية والذخيرة من القواعد الأمريكية في أوروبا، من بريطانيا وكندا، كما أن مجموعة المستشارين والمدربين آخذة في الازدياد.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
لافروف يصحح للمترجمة الفورية تجنبا لعدم الدقة خلال لقائه نظيرته البريطانية
12:20 GMT
بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ ناريشكين، أن جهاز الأمن في أوكرانيا (SBU) والقوات المسلحة لأوكرانيا يعدون للاستفزازات على خط الترسيم في دونباس.

"السلطات الأوكرانية، التي تدفع بنشاط نحو مغامرة عسكرية، تدرك جيدا مصيرها بعد التحريض على النزاع".

سيرغي ناريشكين رئيس الجمعية التاريخية الروسية - سبوتنيك عربي
سيرغي ناريشكين
مدير المخابرات الخارجية في روسيا
وبين رئيس جهاز المخابرات الخارجية أنه ليس من مصلحة شعبي أوكرانيا وروسيا أن تشتعل نيران الحرب، لكنه شدد على أن عواقب الصراع ستكون صعبة على جميع المشاركين فيه.
وكان ناريشكين، قد قال للصحفيين في وقت سابق من اليوم: "لم يكن لدى روسيا وليس لديها أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا. لقد رأينا، ونعرف كيف بدأت هذه الكذبة الواضحة، والخطيرة جدًا، بالانتشار عبر الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والتقطتها عدة عواصم غربية".
ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.
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