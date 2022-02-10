الاستخبارات الخارجية في روسيا: أوكرانيا تستعد للحرب في دونباس بسرعة كبيرة

وقال ناريشكين في مقابلة مع "MK.RU"، إن جميع الوحدات الجاهزة للقتال لدى القوات المسلحة الأوكرانية تتركز على خط الترسيم في دونباس.وبين ناريشكين أن الاستعدادات تجري على قدم وساق ولا يمكن إخفاؤها، ويلاحظ بشكل واضح وجود نقل مكثف للمعدات العسكرية والذخيرة من القواعد الأمريكية في أوروبا، من بريطانيا وكندا، كما أن مجموعة المستشارين والمدربين آخذة في الازدياد.بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ ناريشكين، أن جهاز الأمن في أوكرانيا (SBU) والقوات المسلحة لأوكرانيا يعدون للاستفزازات على خط الترسيم في دونباس.وبين رئيس جهاز المخابرات الخارجية أنه ليس من مصلحة شعبي أوكرانيا وروسيا أن تشتعل نيران الحرب، لكنه شدد على أن عواقب الصراع ستكون صعبة على جميع المشاركين فيه.وكان ناريشكين، قد قال للصحفيين في وقت سابق من اليوم: "لم يكن لدى روسيا وليس لديها أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا. لقد رأينا، ونعرف كيف بدأت هذه الكذبة الواضحة، والخطيرة جدًا، بالانتشار عبر الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والتقطتها عدة عواصم غربية".ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.
أكد مدير الاستخبارات الخارجية في روسيا، سيرغي ناريشكين، أن كييف تستعد لشن حرب على نطاق واسع، مبينا أن وحدات مختلفة من الجيش الأوكراني قد تجمعت على خط دونباس.
وقال ناريشكين في مقابلة مع "MK.RU"، إن جميع الوحدات الجاهزة للقتال لدى القوات المسلحة الأوكرانية تتركز على خط الترسيم في دونباس.
وبين ناريشكين أن الاستعدادات تجري على قدم وساق ولا يمكن إخفاؤها، ويلاحظ بشكل واضح وجود نقل مكثف للمعدات العسكرية والذخيرة من القواعد الأمريكية في أوروبا، من بريطانيا وكندا، كما أن مجموعة المستشارين والمدربين آخذة في الازدياد.
بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ ناريشكين، أن جهاز الأمن في أوكرانيا (SBU) والقوات المسلحة لأوكرانيا يعدون للاستفزازات على خط الترسيم في دونباس.
"السلطات الأوكرانية، التي تدفع بنشاط نحو مغامرة عسكرية، تدرك جيدا مصيرها بعد التحريض على النزاع".
سيرغي ناريشكين
مدير المخابرات الخارجية في روسيا
وبين رئيس جهاز المخابرات الخارجية أنه ليس من مصلحة شعبي أوكرانيا وروسيا أن تشتعل نيران الحرب، لكنه شدد على أن عواقب الصراع ستكون صعبة على جميع المشاركين فيه.
وكان ناريشكين، قد قال للصحفيين في وقت سابق من اليوم: "لم يكن لدى روسيا وليس لديها أي خطط عدوانية تجاه أوكرانيا. لقد رأينا، ونعرف كيف بدأت هذه الكذبة الواضحة، والخطيرة جدًا، بالانتشار عبر الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، والتقطتها عدة عواصم غربية".
ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.