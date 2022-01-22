كارتيرون يعلق على هزيمة الزمالك من غزل المحلة بثلاثية نظيفة

وقال كارتيرون، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن لقاء غزل المحلة كان فرصة للاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة من البطولة، مضيفا: "لكنهم لم يؤدوا الأداء المطلوب".ولفت إلى أنه سيمنح ناشئي الفريق، اللاعبين تحت 21 سنة، فرصة في المباريات المتبقية من البطولة، مشيرا إلى أنه يوجد مستوى أسوأ من المستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق في مباراة اليوم أمام غزل المحلة.يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري أصدر قرارات تشمل خصم مبالغ مالية كبيرة من كل لاعب في الفريق، إضافة إلى خصم مالي للمدير الفني الفرنسي وجهازه المعاون.كما تضمنت قرارات مجلس إدارة النادي عرض لاعبين اثنين للبيع دون الكشف عن أسميهما بعدما وصفه بـ "المستوى السيئ" الذي ظهر عليه الفريق في البطولة.وتعرض الزمالك لهزيمة قاسية من غزل المحلة (3 - 0)، في وقت سابق اليوم، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الـ 3 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، مما جعل رصيد الزمالك يتوقف عند نقطة واحدة جعلته في المركز الأخير.
وتعرض الزمالك لهزيمة قاسية من غزل المحلة (3 - 0)، في وقت سابق اليوم، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الـ 3 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، مما جعل رصيد الزمالك يتوقف عند نقطة واحدة جعلته في المركز الأخير.