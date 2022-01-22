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https://arabic.sputniknews.com/20220122/كارتيرون-يعلق-على-هزيمة-الزمالك-من-غزل-المحلة-بثلاثية-نظيفة-1056855577.html
كارتيرون يعلق على هزيمة الزمالك من غزل المحلة بثلاثية نظيفة
كارتيرون يعلق على هزيمة الزمالك من غزل المحلة بثلاثية نظيفة
علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باتريس كارتيرون، على تراجع مستوى لاعبي الفريق وذلك بعد هزيمتهم أمام فريق المحلة في ببطولة كأس رابطة... 22.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-22T20:20+0000
2022-01-22T20:20+0000
رياضة
أخبار الزمالك اليوم
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وقال كارتيرون، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن لقاء غزل المحلة كان فرصة للاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة من البطولة، مضيفا: "لكنهم لم يؤدوا الأداء المطلوب".ولفت إلى أنه سيمنح ناشئي الفريق، اللاعبين تحت 21 سنة، فرصة في المباريات المتبقية من البطولة، مشيرا إلى أنه يوجد مستوى أسوأ من المستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق في مباراة اليوم أمام غزل المحلة.يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري أصدر قرارات تشمل خصم مبالغ مالية كبيرة من كل لاعب في الفريق، إضافة إلى خصم مالي للمدير الفني الفرنسي وجهازه المعاون.كما تضمنت قرارات مجلس إدارة النادي عرض لاعبين اثنين للبيع دون الكشف عن أسميهما بعدما وصفه بـ "المستوى السيئ" الذي ظهر عليه الفريق في البطولة.وتعرض الزمالك لهزيمة قاسية من غزل المحلة (3 - 0)، في وقت سابق اليوم، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الـ 3 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، مما جعل رصيد الزمالك يتوقف عند نقطة واحدة جعلته في المركز الأخير.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الزمالك-المصري-يعاقب-لاعبيه-ويعرض-بعضهم-للبيع-بعد-خسارة-كبيرة-1056852397.html
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رياضة, أخبار الزمالك اليوم

كارتيرون يعلق على هزيمة الزمالك من غزل المحلة بثلاثية نظيفة

20:20 GMT 22.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYجمهور نادي الزمالك
جمهور نادي الزمالك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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علق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باتريس كارتيرون، على تراجع مستوى لاعبي الفريق وذلك بعد هزيمتهم أمام فريق المحلة في ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.
وقال كارتيرون، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن لقاء غزل المحلة كان فرصة للاعبي الفريق الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة من البطولة، مضيفا: "لكنهم لم يؤدوا الأداء المطلوب".
ولفت إلى أنه سيمنح ناشئي الفريق، اللاعبين تحت 21 سنة، فرصة في المباريات المتبقية من البطولة، مشيرا إلى أنه يوجد مستوى أسوأ من المستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق في مباراة اليوم أمام غزل المحلة.
يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري أصدر قرارات تشمل خصم مبالغ مالية كبيرة من كل لاعب في الفريق، إضافة إلى خصم مالي للمدير الفني الفرنسي وجهازه المعاون.
كما تضمنت قرارات مجلس إدارة النادي عرض لاعبين اثنين للبيع دون الكشف عن أسميهما بعدما وصفه بـ "المستوى السيئ" الذي ظهر عليه الفريق في البطولة.
رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
الزمالك المصري يعاقب لاعبيه ويعرض بعضهم للبيع بعد خسارة كبيرة
18:41 GMT
وتعرض الزمالك لهزيمة قاسية من غزل المحلة (3 - 0)، في وقت سابق اليوم، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الـ 3 ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، مما جعل رصيد الزمالك يتوقف عند نقطة واحدة جعلته في المركز الأخير.
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