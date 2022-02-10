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https://arabic.sputniknews.com/20220210/عدد-الرحلات-الفضائية-في-2021-يسجل-رقما-قياسيا-لم-يحدث-منذ-1957-1058290189.html
عدد الرحلات الفضائية في 2021 يسجل رقما قياسيا لم يحدث منذ 1957
عدد الرحلات الفضائية في 2021 يسجل رقما قياسيا لم يحدث منذ 1957
تتسابق العديد من دول العالم للوصول إلى الفضاء سواء لأغراض بحثية أو لإرسال الأقمار الصناعية، وشهد عام 2021 تسجيل رقما قياسيا لعمليات الإطلاق الفضائية بحصيلة... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T08:29+0000
2022-02-10T08:29+0000
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وذكرت صحيفة "الشعب" الصينية أن حصيلة عمليات الرحلات الفضائية، التي انطلقت خلال 2021 وصلت إلى 146 رحلة فضائية حول العالم.ولفتت الصحيفة إلى أن إجمالي ما تم نقله إلى الفضاء خلال تلك الرحلات وصل إلى 777 طن ، وفقا لشركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية.ولفتت الشبكة إلى أن الصين أرسلت العام الماضي 55 رحلة فضائية من أصل 146 رحلة حول العالم، مشيرة إلى أنها أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا في الوصول إلى الفضاء، الذي نقلت إليه أكثر من 191 طن من الشحنات الفضائية.وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية في عدد الرحلات الفضائية بـ 51 رحلة بحمولة أكثر من 403 طن من الشحنات الفضائية.
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منوعات, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

عدد الرحلات الفضائية في 2021 يسجل رقما قياسيا لم يحدث منذ 1957

08:29 GMT 10.02.2022
© AP Photo / Guo Cheng/Xinhuaإطلاق مسبار فضائي "تشانغ آه-5" لجمع عينات من القمر وإعادتها، الصين 24 نوفمبر 2020
إطلاق مسبار فضائي تشانغ آه-5 لجمع عينات من القمر وإعادتها، الصين 24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Guo Cheng/Xinhua
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تتسابق العديد من دول العالم للوصول إلى الفضاء سواء لأغراض بحثية أو لإرسال الأقمار الصناعية، وشهد عام 2021 تسجيل رقما قياسيا لعمليات الإطلاق الفضائية بحصيلة عمليات إطلاق سنوي لم تتحقق منذ 1957.
وذكرت صحيفة "الشعب" الصينية أن حصيلة عمليات الرحلات الفضائية، التي انطلقت خلال 2021 وصلت إلى 146 رحلة فضائية حول العالم.
ولفتت الصحيفة إلى أن إجمالي ما تم نقله إلى الفضاء خلال تلك الرحلات وصل إلى 777 طن ، وفقا لشركة الصين للعلوم والتقنيات الجوفضائية.
وتخطط الصين لإرسال 50 رحلة إلى الفضاء في 2022، وفقا لما ذكرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الخميس.
ولفتت الشبكة إلى أن الصين أرسلت العام الماضي 55 رحلة فضائية من أصل 146 رحلة حول العالم، مشيرة إلى أنها أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميا في الوصول إلى الفضاء، الذي نقلت إليه أكثر من 191 طن من الشحنات الفضائية.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية في عدد الرحلات الفضائية بـ 51 رحلة بحمولة أكثر من 403 طن من الشحنات الفضائية.
© Photo / YOUTUBE//Akhbar Al Emarat | أخبار الإمارات مشروع المريخ2117
مشروع المريخ2117 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
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