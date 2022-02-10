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https://arabic.sputniknews.com/20220210/قناة-عبرية-تكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-أزمة-الطيران-الإماراتية-الإسرائيلية-1058325707.html
تفاصيل جديدة بشأن أزمة الطيران الإماراتية الإسرائيلية
تفاصيل جديدة بشأن أزمة الطيران الإماراتية الإسرائيلية
كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة الطيران الإماراتية الإسرائيلية. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T14:38+0000
2022-02-10T14:44+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن شعبة الدفاع في جهاز الأمن العام "الشاباك" قد حذرت من أنه لن يكون من الممكن الحفاظ على الرحلات المجدولة كلها إلى إمارة دبي، بداية من يوم الأحد المقبل، بسبب الخلافات الأمنية بين الجانبين، الإماراتي والإسرائيلي.وأفادت القناة العبرية بأن عدم الحفاظ على جدول الرحلات إلى إمارة دبي يعني أن عشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين اشتروا تذكرة طيران إلى دبي سيبقون دون إجابة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الإسرائيلية الثلاث، "العال" و"يسرائير" و"أركيع" قد بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النقل الإسرائيليين، أوضحوا من خلالها أن الخلافات الأمنية المشار إليها ستؤدي إلى انخفاض كبير في الرحلات الجوية بين تل أبيب ودبي، 3 فقط في اليوم، مقارنة بـ 10 حاليا.وكان الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، قد أكد الثلاثاء الماضي، أن سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل حيال رحلات الطيران بينهما، يعود إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي الحراسة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.للمزيد: إعلام: مخاوف من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لخلافات أمنيةوأوضح الموقع، أن مسؤولين بارزين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أجروا مباحثات مكثفة مع نظرائهم الإماراتيين في أبوظبي، من يوم الأحد الماضي، تتعلق بمطالب حراسة شركات الطيران الإسرائيلية، والتي وصفت في الإمارات بأنها تشكل خرقا للسيادة الإماراتية، ولا يمكن السماح به.وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الخلاف ليس وليد اللحظة، وإنما يعود إلى عام مضى، وإسرائيل رفضت التحلي بالمرونة أو اتبعت أسلوب المماطلة، وهو ما دفع بالجانب الإماراتي إلى التهديد بوقف جميع الرحلات الجوية بين الدولتين، بداية من اليوم الثلاثاء، الثامن من شهر فبراير/شباط.ويذكر أن مسؤولين في جهاز الشاباك قد أعلنوا، السبت الماضي، عن احتمال توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى مطار دبي، بدءا من يوم الثامن من فبراير/ شباط الجاري.وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إسرائيل, العالم العربي

تفاصيل جديدة بشأن أزمة الطيران الإماراتية الإسرائيلية

14:38 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 14:44 GMT 10.02.2022)
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED"طيران الإمارات"
طيران الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة الطيران الإماراتية الإسرائيلية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن شعبة الدفاع في جهاز الأمن العام "الشاباك" قد حذرت من أنه لن يكون من الممكن الحفاظ على الرحلات المجدولة كلها إلى إمارة دبي، بداية من يوم الأحد المقبل، بسبب الخلافات الأمنية بين الجانبين، الإماراتي والإسرائيلي.
وأفادت القناة العبرية بأن عدم الحفاظ على جدول الرحلات إلى إمارة دبي يعني أن عشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين اشتروا تذكرة طيران إلى دبي سيبقون دون إجابة.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الإسرائيلية الثلاث، "العال" و"يسرائير" و"أركيع" قد بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النقل الإسرائيليين، أوضحوا من خلالها أن الخلافات الأمنية المشار إليها ستؤدي إلى انخفاض كبير في الرحلات الجوية بين تل أبيب ودبي، 3 فقط في اليوم، مقارنة بـ 10 حاليا.
وكان الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، قد أكد الثلاثاء الماضي، أن سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل حيال رحلات الطيران بينهما، يعود إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي الحراسة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.
للمزيد: إعلام: مخاوف من توقف الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل لخلافات أمنية
وأوضح الموقع، أن مسؤولين بارزين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أجروا مباحثات مكثفة مع نظرائهم الإماراتيين في أبوظبي، من يوم الأحد الماضي، تتعلق بمطالب حراسة شركات الطيران الإسرائيلية، والتي وصفت في الإمارات بأنها تشكل خرقا للسيادة الإماراتية، ولا يمكن السماح به.
وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الخلاف ليس وليد اللحظة، وإنما يعود إلى عام مضى، وإسرائيل رفضت التحلي بالمرونة أو اتبعت أسلوب المماطلة، وهو ما دفع بالجانب الإماراتي إلى التهديد بوقف جميع الرحلات الجوية بين الدولتين، بداية من اليوم الثلاثاء، الثامن من شهر فبراير/شباط.
ويذكر أن مسؤولين في جهاز الشاباك قد أعلنوا، السبت الماضي، عن احتمال توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى مطار دبي، بدءا من يوم الثامن من فبراير/ شباط الجاري.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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