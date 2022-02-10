مصادر لـ"سبوتنيك" تنفي وجود اشتباكات مسلحة بين أنصار الدبيبة وباشاغا في طرابلس

وأكد سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، عدم وجود أي اشتباكات في العاصمة التي يتواجد فيها في الوقت الحالي.المعلومات ذاتها أكدها عضو الهيئة التأسيسية لكتابة مشروع الدستور سالم كشلاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، حيث أوضح أن الأمور الأوضاع الأمنية مستقرة في طرابلس ولم تحدث أي اشتباكات.وتداولت بعض المواقع معلومات حول اندلاع اشتباكات مسلحة بين أنصار رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا (رئيس الحكومة المعين من قبل مجلس النواب)، وأنصار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة (رئيس الحكومة الحالي المدعوم من الأمم المتحدة)، ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية حول الأنباء المتداولة.
المعلومات ذاتها أكدها عضو الهيئة التأسيسية لكتابة مشروع الدستور سالم كشلاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، حيث أوضح أن الأمور الأوضاع الأمنية مستقرة في طرابلس ولم تحدث أي اشتباكات.
المعلومات ذاتها أيضا أكدتها مصادر من وزارة العدل الليبية، نفت وقوع أي اشتباكات، فيما قال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات طلقات رصاص في العاصمة طرابلس، إلا أنهم لم يتأكدوا من حقيقة الاشتباكات أو الأطراف التي تبادلت إطلاق النار.
وتداولت بعض المواقع معلومات حول اندلاع اشتباكات مسلحة بين أنصار رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا (رئيس الحكومة المعين من قبل مجلس النواب)، وأنصار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة (رئيس الحكومة الحالي المدعوم من الأمم المتحدة)، ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية حول الأنباء المتداولة.