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https://arabic.sputniknews.com/20220210/مصادر-لـسبوتنيك-تنفي-وجود-اشتباكات-مسلحة-بين-أنصار-الدبيبة-وباشاغا-في-طرابلس--1058337829.html
مصادر لـ"سبوتنيك" تنفي وجود اشتباكات مسلحة بين أنصار الدبيبة وباشاغا في طرابلس
مصادر لـ"سبوتنيك" تنفي وجود اشتباكات مسلحة بين أنصار الدبيبة وباشاغا في طرابلس
نفت مصادر ليبية وقوع أي اشتباكات في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الخميس، بعد تداول أنباء تتحدث عن حصول اشتباكات مسلحة بين أنصار الدبيبة وباشاغا في العاصمة... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T20:19+0000
2022-02-10T20:54+0000
العالم العربي
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وأكد سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، عدم وجود أي اشتباكات في العاصمة التي يتواجد فيها في الوقت الحالي.المعلومات ذاتها أكدها عضو الهيئة التأسيسية لكتابة مشروع الدستور سالم كشلاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، حيث أوضح أن الأمور الأوضاع الأمنية مستقرة في طرابلس ولم تحدث أي اشتباكات.وتداولت بعض المواقع معلومات حول اندلاع اشتباكات مسلحة بين أنصار رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا (رئيس الحكومة المعين من قبل مجلس النواب)، وأنصار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة (رئيس الحكومة الحالي المدعوم من الأمم المتحدة)، ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية حول الأنباء المتداولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الجيش-الليبي-يؤيد-تولي-باشاغا-رئاسة-الحكومة-الجديدة-فيديو-1058324597.html
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العالم العربي

مصادر لـ"سبوتنيك" تنفي وجود اشتباكات مسلحة بين أنصار الدبيبة وباشاغا في طرابلس

20:19 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 20:54 GMT 10.02.2022)
© AP Photo / Felipe Dana طرابلس، ليبيا 29 فبراير  2020‎
 طرابلس، ليبيا 29 فبراير  2020‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Felipe Dana
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نفت مصادر ليبية وقوع أي اشتباكات في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الخميس، بعد تداول أنباء تتحدث عن حصول اشتباكات مسلحة بين أنصار الدبيبة وباشاغا في العاصمة الليبية.
وأكد سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، عدم وجود أي اشتباكات في العاصمة التي يتواجد فيها في الوقت الحالي.

وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الدوريات الأمنية منتشرة بالشوارع ولم تحدث أي اشتباكات خلال الساعات الماضية.

أحمد المسماري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
الجيش الليبي يؤيد تولي باشاغا رئاسة الحكومة الجديدة... فيديو
14:05 GMT
المعلومات ذاتها أكدها عضو الهيئة التأسيسية لكتابة مشروع الدستور سالم كشلاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، حيث أوضح أن الأمور الأوضاع الأمنية مستقرة في طرابلس ولم تحدث أي اشتباكات.

المعلومات ذاتها أيضا أكدتها مصادر من وزارة العدل الليبية، نفت وقوع أي اشتباكات، فيما قال شهود عيان إنهم سمعوا أصوات طلقات رصاص في العاصمة طرابلس، إلا أنهم لم يتأكدوا من حقيقة الاشتباكات أو الأطراف التي تبادلت إطلاق النار.

رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
الأمم المتحدة تؤكد دعمها لعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في ليبيا
19:40 GMT
وتداولت بعض المواقع معلومات حول اندلاع اشتباكات مسلحة بين أنصار رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا (رئيس الحكومة المعين من قبل مجلس النواب)، وأنصار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة (رئيس الحكومة الحالي المدعوم من الأمم المتحدة)، ولم تصدر حتى اللحظة أي بيانات رسمية حول الأنباء المتداولة.
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