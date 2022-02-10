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وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من استخدام كلمة "أبارتهايد"
وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من استخدام كلمة "أبارتهايد"
حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من استخدام كلمة أبارتهايد في وصف السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T12:58+0000
2022-02-10T12:58+0000
إسرائيل
أخبار ألمانيا
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وحسب ما نشره لابيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن وصف إسرائيل بهذا الوصف لا يغتفر.وقال: "استخدام هذه الكلمة - "أبرتهايد" - تحديدًا تجاه الأشخاص الذين عانوا من العنصرية لا يغتفر ولا يطاق".تصريحات لابيد جاءت تعقيبا على لقائه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.وأوضح لابيد أنه تحدث مع الوزيرة الألمانية عن هذه الكلمة وعن أن استخدامها في وصف السياسة الإسرائيلية أمر مستهجن.وقال: "تحدثت مع الوزيرة عن المحاولة الكاذبة والدنيئة لوصف إسرائيل كدولة فصل عنصري".وعن طبيعة العلاقة بين بلاده وألمانيا أكد لابيد إن التحالف بين البلدين استراتيجي ومهم، حسب تعبيره.وقال: "لا يربطنا الماضي فحسب، بل الحاضر أيضًا"، واصفا هذا التحالف بأنه يعد "أحد أهم تحالفات إسرائيل".وأوضح أنه "ارتباط اقتصادي وأمني وسياسي، وهو ارتباط قائم على القيم الديمقراطية والليبرالية ونظرة عالمية مماثلة".
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إسرائيل, أخبار ألمانيا

وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من استخدام كلمة "أبارتهايد"

12:58 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIBوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة
وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
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حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من استخدام كلمة أبارتهايد في وصف السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وحسب ما نشره لابيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن وصف إسرائيل بهذا الوصف لا يغتفر.
وقال: "استخدام هذه الكلمة - "أبرتهايد" - تحديدًا تجاه الأشخاص الذين عانوا من العنصرية لا يغتفر ولا يطاق".
تصريحات لابيد جاءت تعقيبا على لقائه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.
وأوضح لابيد أنه تحدث مع الوزيرة الألمانية عن هذه الكلمة وعن أن استخدامها في وصف السياسة الإسرائيلية أمر مستهجن.
وقال: "تحدثت مع الوزيرة عن المحاولة الكاذبة والدنيئة لوصف إسرائيل كدولة فصل عنصري".
وعن طبيعة العلاقة بين بلاده وألمانيا أكد لابيد إن التحالف بين البلدين استراتيجي ومهم، حسب تعبيره.
وقال: "لا يربطنا الماضي فحسب، بل الحاضر أيضًا"، واصفا هذا التحالف بأنه يعد "أحد أهم تحالفات إسرائيل".
وأوضح أنه "ارتباط اقتصادي وأمني وسياسي، وهو ارتباط قائم على القيم الديمقراطية والليبرالية ونظرة عالمية مماثلة".
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