وزير الخارجية الإسرائيلي يحذر من استخدام كلمة "أبارتهايد"
© AFP 2021 / KARIM SAHIBوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد خلال افتتاح قنصلية بلاده في دبي بالإمارات العربية المتحدة
© AFP 2021 / KARIM SAHIB
حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من استخدام كلمة أبارتهايد في وصف السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وحسب ما نشره لابيد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن وصف إسرائيل بهذا الوصف لا يغتفر.
שוחחתי עם השרה גם על הנסיון השיקרי והבזוי לתאר את ישראל כמדינת אפרטהייד. השימוש במילה הזו - "אפרטהייד" - דווקא כלפי העם שסבל מגזענות יותר מכולם, הוא בלתי נסלח ובלתי נסבל. pic.twitter.com/MaFu4DJnXo— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) February 10, 2022
وقال: "استخدام هذه الكلمة - "أبرتهايد" - تحديدًا تجاه الأشخاص الذين عانوا من العنصرية لا يغتفر ولا يطاق".
تصريحات لابيد جاءت تعقيبا على لقائه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.
وأوضح لابيد أنه تحدث مع الوزيرة الألمانية عن هذه الكلمة وعن أن استخدامها في وصف السياسة الإسرائيلية أمر مستهجن.
وقال: "تحدثت مع الوزيرة عن المحاولة الكاذبة والدنيئة لوصف إسرائيل كدولة فصل عنصري".
לא רק העבר מחבר בינינו, אלא גם ההווה. הברית עם גרמניה היא אחת הבריתות החשובות ביותר של ישראל.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) February 10, 2022
זהו חיבור כלכלי, בטחוני ומדיני, וזהו חיבור שמבוסס על ערכים דמוקרטיים וליברליים ועל השקפת עולם דומה.
وعن طبيعة العلاقة بين بلاده وألمانيا أكد لابيد إن التحالف بين البلدين استراتيجي ومهم، حسب تعبيره.
وقال: "لا يربطنا الماضي فحسب، بل الحاضر أيضًا"، واصفا هذا التحالف بأنه يعد "أحد أهم تحالفات إسرائيل".
وأوضح أنه "ارتباط اقتصادي وأمني وسياسي، وهو ارتباط قائم على القيم الديمقراطية والليبرالية ونظرة عالمية مماثلة".