https://arabic.sputniknews.com/20220210/يوتيوب-يكشف-عن-خططه-للحد-من-الاحتيال-في-سوق-الفن-الرقمي--1058338509.html

يوتيوب يكشف عن خططه للحد من الاحتيال في سوق الفن الرقمي

يوتيوب يكشف عن خططه للحد من الاحتيال في سوق الفن الرقمي

كشفت موقع "يوتيوب"، اليوم الخميس، عن خططه الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية الجديدة "بلوك تشين"، و"ميتافيرس" لعام 2022، وأساليب منع الاحتيال التي سيعتمدها. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T20:52+0000

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2022-02-10T20:52+0000

مجتمع

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وأشار "يوتيوب"، في تصريحات نقلتها "رويترز"، إلى أنه بإمكانه الاستفادة من التكنولوجيات الجيدة الناشئة للحد من "الاحتيال في سوق الفن الرقمي سريع النمو وتوفير تجربة مشاهدة اجتماعية أكثر ثراء لمحتوى الألعاب".وكان "يوتيوب" قد بين الشهر الماضي، إنه "يستكشف ما يسميه المؤيدون تقنيات (ويب 3)، مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (إن. إف. تي) وهي عبارة عن مقاطع فيديو أو قطع فنية أو أي مواد رقمية قيمة أخرى مربوطة بتكنولوجيا حفظ السجلات (بلوك تشين).وارتفعت مبيعات "إن. إف. تي" العام الماضي بشكل كبير، لكن منتقدين يقولون إن "عمليات الاحتيال وسرقة حقوق النشر وغيرها شائعة" وبشكل كبير.وقال يوتيوب إن "من بين الميزات المحتملة إتاحة أساليب للتحقق من شرعية المواد والأصول القيمة باستخدام مكتبة الفيديو الخاصة بيوتيوب".ونوه "يوتيوب" إلى أنه سيركز بشكل أكبر على تكنولوجيا الواقع الافتراضي الرقمي "ميتافيرس"، و(ويب3)، مشيرا إلى عدم وجود أفكار ثابتة حتى الآن، لكن من بين الاحتمالات "السماح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو معا في واقع افتراضي بتقنية ميتافيرس"، كما سيركز على "الألعاب، حيث سيعمل على جلب المزيد من التفاعلات في الألعاب، وجعل المستخدمين يشعرون بمزيد من الحياة".

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