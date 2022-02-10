تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/يوتيوب-يكشف-عن-خططه-للحد-من-الاحتيال-في-سوق-الفن-الرقمي--1058338509.html
يوتيوب يكشف عن خططه للحد من الاحتيال في سوق الفن الرقمي
يوتيوب يكشف عن خططه للحد من الاحتيال في سوق الفن الرقمي
كشفت موقع "يوتيوب"، اليوم الخميس، عن خططه الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية الجديدة "بلوك تشين"، و"ميتافيرس" لعام 2022، وأساليب منع الاحتيال التي سيعتمدها. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T20:52+0000
2022-02-10T20:52+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050344818_0:811:2048:1963_1920x0_80_0_0_d8f30ee4ed3dff78bfe8f58c18f49c98.jpg
وأشار "يوتيوب"، في تصريحات نقلتها "رويترز"، إلى أنه بإمكانه الاستفادة من التكنولوجيات الجيدة الناشئة للحد من "الاحتيال في سوق الفن الرقمي سريع النمو وتوفير تجربة مشاهدة اجتماعية أكثر ثراء لمحتوى الألعاب".وكان "يوتيوب" قد بين الشهر الماضي، إنه "يستكشف ما يسميه المؤيدون تقنيات (ويب 3)، مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (إن. إف. تي) وهي عبارة عن مقاطع فيديو أو قطع فنية أو أي مواد رقمية قيمة أخرى مربوطة بتكنولوجيا حفظ السجلات (بلوك تشين).وارتفعت مبيعات "إن. إف. تي" العام الماضي بشكل كبير، لكن منتقدين يقولون إن "عمليات الاحتيال وسرقة حقوق النشر وغيرها شائعة" وبشكل كبير.وقال يوتيوب إن "من بين الميزات المحتملة إتاحة أساليب للتحقق من شرعية المواد والأصول القيمة باستخدام مكتبة الفيديو الخاصة بيوتيوب".ونوه "يوتيوب" إلى أنه سيركز بشكل أكبر على تكنولوجيا الواقع الافتراضي الرقمي "ميتافيرس"، و(ويب3)، مشيرا إلى عدم وجود أفكار ثابتة حتى الآن، لكن من بين الاحتمالات "السماح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو معا في واقع افتراضي بتقنية ميتافيرس"، كما سيركز على "الألعاب، حيث سيعمل على جلب المزيد من التفاعلات في الألعاب، وجعل المستخدمين يشعرون بمزيد من الحياة".
https://arabic.sputniknews.com/20220115/طفلة-روسية-ضمن-قائمة-المدونين-الأكثر-دخلا-على-منصة-يوتيوب-في-العالم-1056231354.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050344818_0:619:2048:2155_1920x0_80_0_0_4bd90a0cefa9a43c1bb379a59dd00e89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

يوتيوب يكشف عن خططه للحد من الاحتيال في سوق الفن الرقمي

20:52 GMT 10.02.2022
© REUTERS / MAXIM SHEMETOVموقع "يوتيوب" للفيدوهات
موقع يوتيوب للفيدوهات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / MAXIM SHEMETOV
تابعنا عبر
كشفت موقع "يوتيوب"، اليوم الخميس، عن خططه الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية الجديدة "بلوك تشين"، و"ميتافيرس" لعام 2022، وأساليب منع الاحتيال التي سيعتمدها.
وأشار "يوتيوب"، في تصريحات نقلتها "رويترز"، إلى أنه بإمكانه الاستفادة من التكنولوجيات الجيدة الناشئة للحد من "الاحتيال في سوق الفن الرقمي سريع النمو وتوفير تجربة مشاهدة اجتماعية أكثر ثراء لمحتوى الألعاب".
وكان "يوتيوب" قد بين الشهر الماضي، إنه "يستكشف ما يسميه المؤيدون تقنيات (ويب 3)، مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (إن. إف. تي) وهي عبارة عن مقاطع فيديو أو قطع فنية أو أي مواد رقمية قيمة أخرى مربوطة بتكنولوجيا حفظ السجلات (بلوك تشين).
تطبيق يوتيوب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
طفلة روسية ضمن قائمة المدونين الأكثر دخلا على منصة يوتيوب في العالم
15 يناير, 13:15 GMT
وارتفعت مبيعات "إن. إف. تي" العام الماضي بشكل كبير، لكن منتقدين يقولون إن "عمليات الاحتيال وسرقة حقوق النشر وغيرها شائعة" وبشكل كبير.
وقال يوتيوب إن "من بين الميزات المحتملة إتاحة أساليب للتحقق من شرعية المواد والأصول القيمة باستخدام مكتبة الفيديو الخاصة بيوتيوب".

"إتاحة وسيلة يمكن لجمهور المعجبين من خلالها التحقق من أجل امتلاك مقاطع فيديو وصور ومواد فنية وحتى تجارب مقدمة من مبدعيهم المفضلين قد يكون أملا منشودا لمبدعي المحتوى وجماهيرهم".

شركة "يوتيوب"
ونوه "يوتيوب" إلى أنه سيركز بشكل أكبر على تكنولوجيا الواقع الافتراضي الرقمي "ميتافيرس"، و(ويب3)، مشيرا إلى عدم وجود أفكار ثابتة حتى الآن، لكن من بين الاحتمالات "السماح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو معا في واقع افتراضي بتقنية ميتافيرس"، كما سيركز على "الألعاب، حيث سيعمل على جلب المزيد من التفاعلات في الألعاب، وجعل المستخدمين يشعرون بمزيد من الحياة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала