سمارة يحيى ترد على أبو جبل: أنا جزائرية حرة وتوقعت إجابة أذكى

ونشرت سمارة يحيى تدوينة، عبر خاصية الأستورى في موقع "إنستغرام"، كتبت فيها: "سلام علیكم من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيضي في قلبي لأن أولًا الموضوع شخصي وثانيًا أنا لست من يستغل المشاكل حتى يطلع بيها trend وثالثًا احترامًا لكلتا العائلتين، لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة وطريقة أحسن من تلك الطريقة".وأضافت سمارة يحيى: "بالرغم انو لا توجد قناة أو صحيفة ماتواصلتتش معايا لكن أنا اختارت السكوت بدلا من الكلام أيا كن الرد سواء بالنفى أو التأكيد فالبيوت أسرار والحمد لله عندى الوعى الكافى والمسؤولية الكافية انى مانتكلمش فى الموضوع حتى ينتهى التى الله شايف انه فى خير لينا احنا الاتنين لكن مدامانه الموضوع اخد أكثر حجمه وأذيني أنا وحتى الناس اللي تحبني حابة نطلب شيء منكم فضلًا وليس أمرًا وأنا أختكم الموضوع هذا ينغلق اليوم وسوف نترك الخلق للخالق".وعلقت سمارة على أنباء طلاقها من محمد أبو جبل، قائلة: "كلام كثير في خاطري تصريحات وإشاعات كاذبة وناس استغلت الموقف وأذونني كل هذا راح يجي التوقيت المناسب ونتكلم فيه حطوا في بالكم أني جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمد الله، كلام من تجارب ودروس تعلمتها في حياتي".وتابعت: "ثانيا تعلمت أني ما نشمت في ابتلاء حد، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك.. صفوا قلوبكم إن شاء الله تكون وصلتكم رسالتي.. كل كلمة كتبتها من قلبي وشكرًا على كل دعاواتكم وحبكم، وأتمنى من كل قلبي أن تغلقوا الموضوع.. والله يعلم ربي ضغط كبير عليا يعلم بيه غير ربي وشكرًا".يذكر أن حارس الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل، ألغى متابعة حساب سمارة يحيى على "إنستغرام" وهي الخطوة التي قابلتها ملكة جمال الجزائر بالمثل.وارتبط محمد أبو جبل بسمارة يحيى في أبريل/ نيسان 2021.ونال أبو جبل شهرة واسعة بعدما تألق في بطولة الأمم الإفريقية، التي استضافتها الكاميرون.
ردت الجزائرية سمارة يحيى، زوجة محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، على التصريحات التليفزيونية التي أدلى بها، مساء أمس الخميس، عندما سألته المذيعة عن الحالة الاجتماعية له وقال "فيها مشاكل كثيرة".
ونشرت سمارة يحيى تدوينة، عبر خاصية الأستورى في موقع "إنستغرام"، كتبت فيها: "سلام علیكم من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيضي في قلبي لأن أولًا الموضوع شخصي وثانيًا أنا لست من يستغل المشاكل حتى يطلع بيها trend وثالثًا احترامًا لكلتا العائلتين، لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة وطريقة أحسن من تلك الطريقة".
وأضافت سمارة يحيى: "بالرغم انو لا توجد قناة أو صحيفة ماتواصلتتش معايا لكن أنا اختارت السكوت بدلا من الكلام أيا كن الرد سواء بالنفى أو التأكيد فالبيوت أسرار والحمد لله عندى الوعى الكافى والمسؤولية الكافية انى مانتكلمش فى الموضوع حتى ينتهى التى الله شايف انه فى خير لينا احنا الاتنين لكن مدامانه الموضوع اخد أكثر حجمه وأذيني أنا وحتى الناس اللي تحبني حابة نطلب شيء منكم فضلًا وليس أمرًا وأنا أختكم الموضوع هذا ينغلق اليوم وسوف نترك الخلق للخالق".
وعلقت سمارة على أنباء طلاقها من محمد أبو جبل، قائلة: "كلام كثير في خاطري تصريحات وإشاعات كاذبة وناس استغلت الموقف وأذونني كل هذا راح يجي التوقيت المناسب ونتكلم فيه حطوا في بالكم أني جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمد الله، كلام من تجارب ودروس تعلمتها في حياتي".
وأوضحت: "مفيش فرح يدوم ومفيش حزن يدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا يوجد شيء دائم.. تعلمت أني لا أضمن الدنيا ولا الناس اللي تصفق لي لما تكون ناجح ولما أكون مكسور ومطفى مافيش لى موقف معايا من الطبيعى جدا انو الناس تفرح معاك ولكن مش طبيعى انو الناس تصبر معاك على زعلك وخسارتك وانطفائك .. معدن الشخص يبان غند حزنك وسقوطك".
وتابعت: "ثانيا تعلمت أني ما نشمت في ابتلاء حد، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك.. صفوا قلوبكم إن شاء الله تكون وصلتكم رسالتي.. كل كلمة كتبتها من قلبي وشكرًا على كل دعاواتكم وحبكم، وأتمنى من كل قلبي أن تغلقوا الموضوع.. والله يعلم ربي ضغط كبير عليا يعلم بيه غير ربي وشكرًا".
يذكر أن حارس الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل، ألغى متابعة حساب سمارة يحيى على "إنستغرام" وهي الخطوة التي قابلتها ملكة جمال الجزائر بالمثل.
وارتبط محمد أبو جبل بسمارة يحيى في أبريل/ نيسان 2021.