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زوجة أبو جبل تتصدر محركات البحث بعد أنباء انفصالهما
زوجة أبو جبل تتصدر محركات البحث بعد أنباء انفصالهما
تصدرت الأميرة سمارة يحيى، زوجة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، محركات البحث بعدما نشرت تدوينة على حسابها على "إنستغرام". 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T14:50+0000
2022-02-07T14:50+0000
رياضة
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وجاء نص تدوينة سمارة يحيى، كالآتي: "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل".وقالت صحيفة "الجمهورية" المصرية، في خبر عن زوجة اللاعب المصري، إنه رغم بساطة كلمات التدوينة إلا أن البعض ربطها بأنباء متداولة عن انفصال سمارة يحيى، وهي ملكة جمال الجزائر، عن زوجها محمد أبو جبل.ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر مقربة من اللاعب نفت أنباء انفصاله عن زوجته، مشيرة إلى أنهما يعيشان حياة أسرية مستقرة.يذكر أن حارس الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل، ألغى متابعة حساب سمارة يحيى على "إنستغرام" وهي الخطوة التي قابلتها ملكة جمال الجزائر بالمثل.ونال أبو جبل شهرة واسعة بعدما تألق في بطولة الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/أبو-جبل-كانت-أمامنا-فرصة-وحيدة-والمنتخب-المصري-الأقوى-فيديو-1057887874.html
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رياضة, أخبار مصر الآن

زوجة أبو جبل تتصدر محركات البحث بعد أنباء انفصالهما

14:50 GMT 07.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYحارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل أمام الكاميرون - أمم أفريقيا 2021
حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل أمام الكاميرون - أمم أفريقيا 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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تصدرت الأميرة سمارة يحيى، زوجة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، محركات البحث بعدما نشرت تدوينة على حسابها على "إنستغرام".
وجاء نص تدوينة سمارة يحيى، كالآتي: "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل".
وقالت صحيفة "الجمهورية" المصرية، في خبر عن زوجة اللاعب المصري، إنه رغم بساطة كلمات التدوينة إلا أن البعض ربطها بأنباء متداولة عن انفصال سمارة يحيى، وهي ملكة جمال الجزائر، عن زوجها محمد أبو جبل.
محمد أبو جبل حارس منتخب مصر بعد الفوز على الكاميرون 3 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
أبو جبل: كانت أمامنا فرصة وحيدة والمنتخب المصري الأقوى.. فيديو
4 فبراير, 02:01 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر مقربة من اللاعب نفت أنباء انفصاله عن زوجته، مشيرة إلى أنهما يعيشان حياة أسرية مستقرة.
يذكر أن حارس الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل، ألغى متابعة حساب سمارة يحيى على "إنستغرام" وهي الخطوة التي قابلتها ملكة جمال الجزائر بالمثل.
وارتبط محمد أبو جبل بسمارة يحيى في أبريل/ نيسان 2021.
ونال أبو جبل شهرة واسعة بعدما تألق في بطولة الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون.
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