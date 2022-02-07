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https://arabic.sputniknews.com/20220207/زوجة-أبو-جبل-تتصدر-محركات-البحث-بعد-أنباء-انفصالهما-1058145970.html
زوجة أبو جبل تتصدر محركات البحث بعد أنباء انفصالهما
زوجة أبو جبل تتصدر محركات البحث بعد أنباء انفصالهما
تصدرت الأميرة سمارة يحيى، زوجة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، محركات البحث بعدما نشرت تدوينة على حسابها على "إنستغرام". 07.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-07T14:50+0000
2022-02-07T14:50+0000
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رياضة
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وجاء نص تدوينة سمارة يحيى، كالآتي: "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل".وقالت صحيفة "الجمهورية" المصرية، في خبر عن زوجة اللاعب المصري، إنه رغم بساطة كلمات التدوينة إلا أن البعض ربطها بأنباء متداولة عن انفصال سمارة يحيى، وهي ملكة جمال الجزائر، عن زوجها محمد أبو جبل.ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر مقربة من اللاعب نفت أنباء انفصاله عن زوجته، مشيرة إلى أنهما يعيشان حياة أسرية مستقرة.يذكر أن حارس الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل، ألغى متابعة حساب سمارة يحيى على "إنستغرام" وهي الخطوة التي قابلتها ملكة جمال الجزائر بالمثل.ونال أبو جبل شهرة واسعة بعدما تألق في بطولة الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/أبو-جبل-كانت-أمامنا-فرصة-وحيدة-والمنتخب-المصري-الأقوى-فيديو-1057887874.html
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رياضة, أخبار مصر الآن
زوجة أبو جبل تتصدر محركات البحث بعد أنباء انفصالهما تابعنا عبر
تصدرت الأميرة سمارة يحيى، زوجة حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، محركات البحث بعدما نشرت تدوينة على حسابها على "إنستغرام".
وجاء نص تدوينة سمارة يحيى، كالآتي: "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل".
وقالت صحيفة "الجمهورية" المصرية، في
خبر عن زوجة اللاعب المصري
، إنه رغم بساطة كلمات التدوينة إلا أن البعض ربطها بأنباء متداولة عن انفصال سمارة يحيى، وهي ملكة جمال الجزائر، عن زوجها محمد أبو جبل.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصادر مقربة من اللاعب نفت أنباء انفصاله عن زوجته، مشيرة إلى أنهما يعيشان حياة أسرية مستقرة.
يذكر أن حارس الزمالك
ومنتخب مصر
محمد أبو جبل، ألغى متابعة حساب سمارة يحيى على "إنستغرام" وهي الخطوة التي قابلتها ملكة جمال الجزائر بالمثل.
وارتبط محمد أبو جبل بسمارة يحيى في أبريل/ نيسان 2021.
ونال أبو جبل شهرة واسعة بعدما
تألق في بطولة الأمم
الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون.