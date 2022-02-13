https://arabic.sputniknews.com/20220213/إعلام-مرسوم-الرئيس-التونسي-يحظر-على-القضاة-الإضراب-1058484470.html
إعلام: مرسوم الرئيس التونسي يحظر على القضاة الإضراب
إعلام: مرسوم الرئيس التونسي يحظر على القضاة الإضراب
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بأن المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحظر على القضاة الإضراب وتعطيل العمل في المحاكم. 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T10:06+0000
2022-02-13T10:06+0000
2022-02-13T10:06+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050700324_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_99ea6e2f9a7b9070ebd67549a86b7ce9.jpg
وحسب موقع قناة "نسمة" التونسية، ينص المرسوم على أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته". ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".كما يحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم، وإعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية.وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، في ساعة متأخرة أمس السبت، أن الرئيس قيس سعيد أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.وقال الرئيس التونسي في تصريحات نقلتها الرئاسة، إن المجلس الجديد جاء ليضع حدًا لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي، حسب قوله.وأكد سعيد مجددا احترامه استقلالية القضاء، وذكر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشيرا إلى ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/اجتماع-عام-للقضاة-في-تونس-لبحث-كيفية-التصدي-للقرارات-الأخيرة-للرئيس-قيس-سعيد-1058345600.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050700324_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_bd52b4f347719a7f9dd9836757fef83f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
إعلام: مرسوم الرئيس التونسي يحظر على القضاة الإضراب
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بأن المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحظر على القضاة الإضراب وتعطيل العمل في المحاكم.
وحسب موقع قناة "نسمة" التونسية
، ينص المرسوم على أن مجلس القضاء الأعلى المؤقت الذي شكله الرئيس سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته".
ويحظر المرسوم الجديد على القضاة "الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم".
كما يحق للرئيس الاعتراض على ترقية القضاة أو تسميتهم، وإعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية.
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، في ساعة متأخرة أمس السبت، أن الرئيس قيس سعيد
أصدر مرسوما يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
وقال الرئيس التونسي في تصريحات نقلتها الرئاسة، إن المجلس الجديد
جاء ليضع حدًا لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي، حسب قوله.
وأكد سعيد مجددا احترامه استقلالية القضاء، وذكر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها، مشيرا إلى ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل
يتساوى فيه الجميع أمام القانون.