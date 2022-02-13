الدبيبة يدعو الشعب الليبي إلى رفع صوته عاليا: قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة منتخبة
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry/
وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، الشكر إلى "التفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات ورافض للتمديد".
وقال الدبيبة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، استمروا في رفع الصوت عاليًا، لا للتمديد... نعم للانتخابات".
أشكر وأحيي كل التفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد، قطار الانتخابات أنطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، أستمروا في رفع الصوت عاليا #لا_للتمديد #نعم_للانتخابات— عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 13, 2022
وكان الدبيبة أعلن، أمس السبت، عن "مباشرة التشاور مع عدد من الأطراف الوطنية لتحديد موعد للانتخابات قريبا"، مؤكدا أنه سيتم إجراء الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.
وكشف الدبيبة، في كلمة له خلال ملتقى "أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل في بلدية رقدالين"، عن خطته لإجراء الانتخابات تحت عنوان "عودة الأمانة للشعب"، مؤكدا أنه سيعلن عليها بمناسبة "عيد الثورة" في 17 فبراير/ شباط الجاري.
واتهم "قلة في مجلس النواب بالتفراد بالقرار، مشيرا أن ليبيا سيطرت عليها خلال العشر سنوات الماضية طبقة سياسية تقاسمت السلطة والنفوذ والمال وتمدد لنفسها وتعود للحروب والخلافات.
ودعا مجلس النواب إلى الرحيل لأنه يصدر القرارات بالتزوير والتلفيق ومسؤول عن كل هذه الفوضى والدماء والحروب، مؤكدا أن الحل في انتخابات سريعة لمنع الحرب في البلاد وتحقيق الاستقرار والسلام.
كما دعا جميع الليبيين في أنحاء البلاد كافة للخروج في 17 فبراير المقبل إلى كل الميادين للمطالبة بالانتخابات ورفض التمديد، مؤكدا أن "الشعب هو من سيقول كلمته".
وختم الدبيبة كلمته بالتأكيد أن الحكومة والمجلس الرئاسي يدعمان ملف المصالحة في ليبيا، موجهًا الشكر إلى المجلس الرئاسي على الجهود واللقاءات والقرارات من أجل تحقيقها ولم الشمل.
وصوّت البرلمان الليبي، الخميس الماضي، على استبدال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ما يثير احتمالية نشوب صراع على السلطة في العاصمة بعد عام ونصف من الهدوء النسبي.
وتعهد الدبيبة، قطب البناء الذي تم تعيينه قبل عام كجزء من جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بتسليم السلطة إلى حكومة جاءت عبر "تصويت ديمقراطي" فقط. تولت حكومة الوحدة التابعة له السلطة في أوائل عام 2021.
وعندما أُلغيت انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول، وسط انقسامات عميقة حول أساسها القانوني ووجود العديد من المرشحين المثيرين للجدل، اتهم منافسوه بأن فترة ولايته قد انتهت.