عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220213/الدبيبة-يلتقي-وليامز-ويؤكد-ضرورة-استكمال-خارطة-الطريق-التي-أقرت-في-جنيف-1058505817.html
الدبيبة يلتقي وليامز ويؤكد ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف
الدبيبة يلتقي وليامز ويؤكد ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، ضرورة "استكمال خارطة الطريق التي أُقرت في جنيف، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات... 13.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-13T14:44+0000
2022-02-13T14:44+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698320_0:759:2048:1911_1920x0_80_0_0_e88a173bd1d549e26a627a866be44e22.jpg
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، في بيان له، إن الأخير "التقى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، بديوان رئاسة الوزراء، وناقشا التطورات السياسية الجارية في البلاد".وأوضح الدبيبة، أنه "ناقش خلال الفترة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، وضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف".وكان الدبيبة، وجّه في وقت سابق، الشكر إلى "التفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات ورافض للتمديد". وقال الدبيبة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، استمروا في رفع الصوت عاليًا، لا للتمديد... نعم للانتخابات".وصوّت البرلمان الليبي، الخميس الماضي، على استبدال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ما يثير احتمالية نشوب صراع على السلطة في العاصمة بعد عام ونصف من الهدوء النسبي.وتعهد الدبيبة، قطب البناء الذي تم تعيينه قبل عام كجزء من جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بتسليم السلطة إلى حكومة جاءت عبر "تصويت ديمقراطي" فقط. تولت حكومة الوحدة التابعة له السلطة في أوائل عام 2021.وعندما أُلغيت انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول، وسط انقسامات عميقة حول أساسها القانوني ووجود العديد من المرشحين المثيرين للجدل، اتهم منافسوه بأن فترة ولايته قد انتهت.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048698320_0:567:2048:2103_1920x0_80_0_0_2884c7c2b71efc811c1db33f68ac5ee9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

الدبيبة يلتقي وليامز ويؤكد ضرورة استكمال خارطة الطريق التي أقرت في جنيف

14:44 GMT 13.02.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
© Sputnik . Dmitriy Astakhov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، ضرورة "استكمال خارطة الطريق التي أُقرت في جنيف، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات خلال العام الجاري".
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، في بيان له، إن الأخير "التقى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، بديوان رئاسة الوزراء، وناقشا التطورات السياسية الجارية في البلاد".
وأوضح الدبيبة، أنه "ناقش خلال الفترة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، وضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية التي تضمنتها خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي بجنيف".
وكان الدبيبة، وجّه في وقت سابق، الشكر إلى "التفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات ورافض للتمديد". وقال الدبيبة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، استمروا في رفع الصوت عاليًا، لا للتمديد... نعم للانتخابات".
وصوّت البرلمان الليبي، الخميس الماضي، على استبدال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ما يثير احتمالية نشوب صراع على السلطة في العاصمة بعد عام ونصف من الهدوء النسبي.
وتعهد الدبيبة، قطب البناء الذي تم تعيينه قبل عام كجزء من جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بتسليم السلطة إلى حكومة جاءت عبر "تصويت ديمقراطي" فقط. تولت حكومة الوحدة التابعة له السلطة في أوائل عام 2021.
وعندما أُلغيت انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول، وسط انقسامات عميقة حول أساسها القانوني ووجود العديد من المرشحين المثيرين للجدل، اتهم منافسوه بأن فترة ولايته قد انتهت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала