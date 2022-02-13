https://arabic.sputniknews.com/20220213/علاقتهما-جيدة-ويتواصلان-معا-عمرو-أديب-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-شيرين-وحسام-حبيب-1058486697.html

"علاقتهما جيدة ويتواصلان معا"... عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن شيرين وحسام حبيب

"علاقتهما جيدة ويتواصلان معا"... عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن شيرين وحسام حبيب

حسم الإعلامي المصري عمرو أديب الأنباء المتداولة عن عودة الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب. 13.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-13T10:45+0000

2022-02-13T10:45+0000

2022-02-13T10:53+0000

شيرين عبد الوهاب

أخبار الفنانين في مصر

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وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، إنه "أجرى اتصالا مع الفنانة شيرين عبد الوهاب التي أكدت أن تلك الأنباء عن عودتها لحسام حبيب عارية من الصحة، وأن أي جديد بشأن علاقتهما الزوجية ستعلنه بنفسها أو سيعلنه الفنان حسام حبيب".وأكد أن العلاقة بين الثنائي الآن جيدة، قائلا: "هما بيكلموا بعض ومفيش بينهم خناقة كبيرة فوارد يكلموا بعض يتفاهموا على أي شيء بينهم ونفت شيرين كل الإشاعات وقالت إن أي حاجة متعلقة بعودتهم هتعلنها هي أو حسام".وكان متعهد ومنظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، رد على نفي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عودتها إلى زوجها حسام حبيب مرة أخرى، ونفيها تصريحاته السابقة.وكشف دندش، خلال اتصال هاتفي مع برنامج ET بالعربي، عن عدم صحة البيان الذي نفت فيه شيرين عبد الوهاب العودة لحسام حبيب، مؤكدا أنهما يعيشان كزوجين مع بعضهما بعضا.ولفت إلى أنه "زار شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في منزلهما بالفعل"، مشيراً إلى أنهما في الفترة القادمة يعملان على عدد من الحفلات في عدد من الدول المختلفة.وأشار إلى أنه "أجرى اتصالا هاتفيا مع شيرين عبد الوهاب ووجد حسام حبيب يرد على المكالمة لوجوده في المنزل، مؤكدا عدم وجود علاقة عمل تجمع بين شيرين وحسام حبيب.وعلى الرغم من تأكيد دندش، إلا أن حسام لطفي محامي شيرين عبد الوهاب، قال في تصريحات مع قناة العربية، إنه سيتم "اتخاذ إجراء قانوني ضد الشخص الذي يثبت أنه يروج لمعلومات غير صحيحة عن الفنانة المصرية، لأن ذلك من شأنه أن يسئ لها ولجمهورها".وأوضح لطفى أن "البيان الإعلامي الصادر من الفنانة شيرين بأن حياتها الشخصية والزوجية خط أحمر وأن أي معلومات تتعلق بحياتها يجب أن تكون منها شخصيا"، مشيرا إلى أن "الحياة الخاصة لأي إنسان خط أحمر، والفنان هو من يحدد العلاقة التي تربطه بالغير".وأكدت شيرين عبد الوهاب، الأربعاء الماضي، "عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة".وأضافت أنها "وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".وكان دندش قال، على هامش حضوره إحدى المناسبات الفنية في القاهرة، بحسب موقع "المصري اليوم"، إن شيرين عبد الوهاب عادت إلى طليقها المغني والملحن حسام حبيب، وأكد بحسب الصحيفة أنه "يبارك لهما بشأن المصالحة بينهما".وتابع أن شيرين وحسام صديقان له "يكن لهما أصدق مشاعر التقدير والاحترام، وأنه اتصل هاتفيا، الثلاثاء، بالنجمة شيرين عبد الوهاب، وجاء الرد عليه من جانب الفنان حسام حبيب".

https://arabic.sputniknews.com/20220209/شيرين-عبد-الوهاب-تصدر-بيانا-بشأن-عودتها-لحسام-حبيب-1058253835.html

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شيرين عبد الوهاب, أخبار الفنانين في مصر