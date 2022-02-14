https://arabic.sputniknews.com/20220214/مستشار-أمين-عام-الجامعة-العربية-عودة-سوريا-قريبة-جدا-1058556623.html
مستشار أمين عام الجامعة العربية: عودة سوريا قريبة جدا
مستشار أمين عام الجامعة العربية: عودة سوريا قريبة جدا
أكد المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية محمود خليفة، أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة ستكون قريبة. 14.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-14T16:55+0000
2022-02-14T16:55+0000
2022-02-14T16:56+0000
أخبار سوريا اليوم
الجامعة العربية
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وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال خليفة إن هناك أفكارا تم طرحها من أجل عودة سوريا، مشددا: "عودة سوريا ستكون قريبة جدا".وقال: "مقعد سوريا في جامعة الدول العربية لم يلغ، المقعد مجمد، لحين توافر ظروف معينة داخل سوريا وداخل الإطار العربي"، متمنيا "أن تستقر وتزداد قوة بتواجدها بين الأشقاء العرب".يشار إلى أن جامعة الدول العربية، كانت قد علقت عضوية سوريا بها منذ بداية الاحتجاجات التي صاحبت "الربيع العربي" في عام 2011.لكن بعض الدول بقيت اتصالاتها بدمشق قائمة وإن كانت على نطاق محدود، فيما تشهد الأجواء الآن انفتاحا عربيا تجاه سوريا، خاصة بعد أن أعادت أبو ظبي فتح سفارتها في دمشق 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/أبو-الغيط-ينفي-طرح-مسألة-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-1057465501.html
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أخبار سوريا اليوم, الجامعة العربية
مستشار أمين عام الجامعة العربية: عودة سوريا قريبة جدا
16:55 GMT 14.02.2022 (تم التحديث: 16:56 GMT 14.02.2022) تابعنا عبر
أكد المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية محمود خليفة، أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة ستكون قريبة.
وحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، قال خليفة إن هناك أفكارا تم طرحها من أجل عودة سوريا
، مشددا: "عودة سوريا ستكون قريبة جدا".
وقال: "مقعد سوريا في جامعة الدول العربية لم يلغ، المقعد مجمد، لحين توافر ظروف
معينة داخل سوريا وداخل الإطار العربي"، متمنيا "أن تستقر وتزداد قوة بتواجدها بين الأشقاء العرب".
وكان موضوع عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية قد بدأ يطرح في الاجتماعات العربية المشتركة منذ فترة.
يشار إلى أن جامعة الدول العربية، كانت قد علقت عضوية سوريا بها
منذ بداية الاحتجاجات التي صاحبت "الربيع العربي" في عام 2011.
لكن بعض الدول
بقيت اتصالاتها بدمشق قائمة وإن كانت على نطاق محدود، فيما تشهد الأجواء الآن انفتاحا عربيا تجاه سوريا، خاصة بعد أن أعادت أبو ظبي فتح سفارتها في دمشق 2018.