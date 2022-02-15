https://arabic.sputniknews.com/20220215/الأرصاد-المصرية-احذروا-الأخدود-العلوي-من-الجمعة-إلى-الأحد-المقبلين-1058652130.html
الأرصاد المصرية: احذروا "الأخدود العلوي" من الجمعة إلى الأحد المقبلين
الأرصاد المصرية: احذروا "الأخدود العلوي" من الجمعة إلى الأحد المقبلين
حذرت الأرصاد المصرية من ظاهرة جوية تمر بها مصر خلال الأيام القادمة، يطلق عليها "الأخدود العلوي". 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T13:19+0000
2022-02-15T13:19+0000
2022-02-15T13:19+0000
مصر
درجات الحرارة اليوم
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وحسب تصريحات لـ"مصراوي"، قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، "ستشهد مصر بداية من ظهر يوم الجمعة الموافق 18 فبراير، وحتى صباح يوم الأحد 20 فبراير، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب ظاهرة تسمى الأخدود العلوي".وعن طبيعة تلك الظاهرة أوضحت أنها "امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويتسبب في عدم الاستقرار في الطقس".وتوقعت أن يؤدي الأخدود العلوي إلى "انخفاض درجات الحرارة يوم السبت، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية".وحذرت المسؤولة بهيئة الأرصاد المصرية المواطنين من "تخفيف الملابس نظرًا لسوء حالة الطقس وسقوط للأمطار خلال يومي الجمعة والسبت".
https://arabic.sputniknews.com/20220209/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-انخفاض-الحرارة-لا-تخففوا-الملابس-1058259461.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, درجات الحرارة اليوم
الأرصاد المصرية: احذروا "الأخدود العلوي" من الجمعة إلى الأحد المقبلين
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حذرت الأرصاد المصرية من ظاهرة جوية تمر بها مصر خلال الأيام القادمة، يطلق عليها "الأخدود العلوي".
وحسب تصريحات لـ"مصراوي
"، قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، "ستشهد مصر بداية من ظهر يوم الجمعة الموافق 18 فبراير، وحتى صباح يوم الأحد 20 فبراير، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب ظاهرة تسمى الأخدود العلوي".
وعن طبيعة تلك الظاهرة أوضحت أنها "امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويتسبب في عدم الاستقرار في الطقس".
ولفتت إلى أنه يتسبب في تقلبات جوية على كافة أنحاء البلاد، مع "سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد".
وتوقعت أن يؤدي الأخدود العلوي إلى "انخفاض درجات الحرارة يوم السبت، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية".
وحول سبب تسمية تلك الظاهرة بـ"الأخدود"، أوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنها تسمية لغوية، لكن "هيئة الأرصاد الجوية تسميها بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويعرف باللغة الإنجليزية باسم"Trough" وترجمته هو الأخدود".
وحذرت المسؤولة بهيئة الأرصاد المصرية المواطنين من "تخفيف الملابس نظرًا لسوء حالة الطقس وسقوط للأمطار خلال يومي الجمعة والسبت".