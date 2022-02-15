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الحكومة اللبنانية تخصص 18 مليون دولار لإجراء الانتخابات
الحكومة اللبنانية تخصص 18 مليون دولار لإجراء الانتخابات
أعلن وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم أن حكومة بلاده وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لإجراء الانتخابات النيابية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T19:01+0000
2022-02-15T19:01+0000
أخبار لبنان
الانتخابات اللبنانية
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز" بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ عام 2019، الأمر الذي أثار مخاوف مسؤولين من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع المالية.من جهته، نقل وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الانتخابات الماضية التي أجريت في 2018 كلفت الدولة 54 مليون دولار، إلا أنه لا يتوفر الآن سوى مبلغ أقل بكثير.وخلال الفترة الأخيرة، حثت الأمم المتحدة والحكومات الغربية مرارا الزعماء اللبنانيين على إجراء الانتخابات في موعدها وتخصيص التمويل المناسب.يأتي ذلك وسط مخاوف من أن الأحزاب السياسية القوية ربما تسعى لاستخدام الأزمة المالية ذريعة لتأجيل الانتخابات المقررة في منتصف مايو/ آيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/أول-تعليق-من-لبنان-على-إحياء-فعالية-للمعارضة-البحرينية-في-بيروت-1058649230.html
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أخبار لبنان, الانتخابات اللبنانية

الحكومة اللبنانية تخصص 18 مليون دولار لإجراء الانتخابات

19:01 GMT 15.02.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021
 رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أعلن وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم أن حكومة بلاده وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لإجراء الانتخابات النيابية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز" بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
وقعت وزارات الطاقة اللبنانية والسورية والأردنية، اتفاقيتين عبور واستجرار الطاقة، بحضور وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، ووزير الطاقة السوري غسان الزامل، ووزير الطاقة الأردني صالح خرابشة، بيروت، لبنان 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
أول تعليق من لبنان على إحياء فعالية للمعارضة البحرينية في بيروت
12:27 GMT
ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ عام 2019، الأمر الذي أثار مخاوف مسؤولين من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع المالية.
من جهته، نقل وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الانتخابات الماضية التي أجريت في 2018 كلفت الدولة 54 مليون دولار، إلا أنه لا يتوفر الآن سوى مبلغ أقل بكثير.
وخلال الفترة الأخيرة، حثت الأمم المتحدة والحكومات الغربية مرارا الزعماء اللبنانيين على إجراء الانتخابات في موعدها وتخصيص التمويل المناسب.
يأتي ذلك وسط مخاوف من أن الأحزاب السياسية القوية ربما تسعى لاستخدام الأزمة المالية ذريعة لتأجيل الانتخابات المقررة في منتصف مايو/ آيار.
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