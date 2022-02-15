https://arabic.sputniknews.com/20220215/الحكومة-اللبنانية-تخصص-18-مليون-دولار-لإجراء-الانتخابات-1058668652.html
الحكومة اللبنانية تخصص 18 مليون دولار لإجراء الانتخابات
الحكومة اللبنانية تخصص 18 مليون دولار لإجراء الانتخابات
أعلن وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم أن حكومة بلاده وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لإجراء الانتخابات النيابية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T19:01+0000
2022-02-15T19:01+0000
2022-02-15T19:01+0000
أخبار لبنان
الانتخابات اللبنانية
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز" بعد اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ عام 2019، الأمر الذي أثار مخاوف مسؤولين من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع المالية.من جهته، نقل وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الانتخابات الماضية التي أجريت في 2018 كلفت الدولة 54 مليون دولار، إلا أنه لا يتوفر الآن سوى مبلغ أقل بكثير.وخلال الفترة الأخيرة، حثت الأمم المتحدة والحكومات الغربية مرارا الزعماء اللبنانيين على إجراء الانتخابات في موعدها وتخصيص التمويل المناسب.يأتي ذلك وسط مخاوف من أن الأحزاب السياسية القوية ربما تسعى لاستخدام الأزمة المالية ذريعة لتأجيل الانتخابات المقررة في منتصف مايو/ آيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/أول-تعليق-من-لبنان-على-إحياء-فعالية-للمعارضة-البحرينية-في-بيروت-1058649230.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, الانتخابات اللبنانية
الحكومة اللبنانية تخصص 18 مليون دولار لإجراء الانتخابات
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أعلن وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم أن حكومة بلاده وافقت على تخصيص 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لإجراء الانتخابات النيابية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة "رويترز" بعد اجتماع لمجلس الوزراء
اليوم الثلاثاء.
ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ عام 2019، الأمر الذي أثار مخاوف مسؤولين من احتمال تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع المالية.
من جهته، نقل وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الانتخابات الماضية التي أجريت في 2018 كلفت الدولة 54 مليون دولار، إلا أنه لا يتوفر الآن سوى مبلغ أقل بكثير
.
وخلال الفترة الأخيرة، حثت الأمم المتحدة والحكومات الغربية مرارا الزعماء اللبنانيين على إجراء الانتخابات في موعدها وتخصيص التمويل المناسب.
يأتي ذلك وسط مخاوف من أن الأحزاب السياسية القوية ربما تسعى لاستخدام الأزمة المالية ذريعة لتأجيل الانتخابات المقررة في منتصف مايو/ آيار.