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https://arabic.sputniknews.com/20220216/إنذار-مبكر-على-الهجوم-الصاروخي-رادار-روسي-جديد-يوجه-إنذارا-من-بعيد-1058693602.html
إنذار مبكر على الهجوم الصاروخي... رادار روسي جديد يوجه إنذارا من بعيد
إنذار مبكر على الهجوم الصاروخي... رادار روسي جديد يوجه إنذارا من بعيد
ابتكرت صناعة الدفاع الروسية وسائل جديدة لاكتشاف الصواريخ المهاجمة، الأمر الذي يساعد على تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T12:52+0000
2022-02-16T12:52+0000
رصد عسكري
روسي
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وأوضح العقيد سيرغي سوتشكوف، رئيس مركز الإنذار على الهجوم الصاروخي، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" أن شبكة الإنذار المبكر تتحول لاستخدام محطات الرادار الجديدة "فورونيج" لاكتشاف الصواريخ المهاجمة، ويجب أن تكون جميع راداراتها من طراز "فورونيج" بحلول عام 2030.وتخرج محطة الرادار "فورونيج" من المصنع جاهزة للعمل. ويمكن وضعها في أي مكان في أسرع وقت.ونوه الخبير إلى أن محطات الرادار "فورونيج" تغدو أداة رئيسية لكشف الهجوم الصاروخي.
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رصد عسكري, روسي

إنذار مبكر على الهجوم الصاروخي... رادار روسي جديد يوجه إنذارا من بعيد

12:52 GMT 16.02.2022
© Photo / Rosoboronexportرادار بريما
رادار بريما - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Photo / Rosoboronexport
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ابتكرت صناعة الدفاع الروسية وسائل جديدة لاكتشاف الصواريخ المهاجمة، الأمر الذي يساعد على تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.
وأوضح العقيد سيرغي سوتشكوف، رئيس مركز الإنذار على الهجوم الصاروخي، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" أن شبكة الإنذار المبكر تتحول لاستخدام محطات الرادار الجديدة "فورونيج" لاكتشاف الصواريخ المهاجمة، ويجب أن تكون جميع راداراتها من طراز "فورونيج" بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن محطات الرادار "فورونيج" كانت قد باشرت مهمتها في عدة أقاليم روسية.

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وقال الخبير العسكري أليكسي ليونكوف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن محطة الرادار "فورونيج" تكتشف ما يبعد عنها بحوالي 6000 كيلومتر وما يقع على ارتفاع 8000 كيلومتر، ويمكنها أن تزود وسائل الدفاع الجوي بالمعلومات عن 500 هدف.

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وتخرج محطة الرادار "فورونيج" من المصنع جاهزة للعمل. ويمكن وضعها في أي مكان في أسرع وقت.
ونوه الخبير إلى أن محطات الرادار "فورونيج" تغدو أداة رئيسية لكشف الهجوم الصاروخي.
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