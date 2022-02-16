https://arabic.sputniknews.com/20220216/إنذار-مبكر-على-الهجوم-الصاروخي-رادار-روسي-جديد-يوجه-إنذارا-من-بعيد-1058693602.html

إنذار مبكر على الهجوم الصاروخي... رادار روسي جديد يوجه إنذارا من بعيد

إنذار مبكر على الهجوم الصاروخي... رادار روسي جديد يوجه إنذارا من بعيد

ابتكرت صناعة الدفاع الروسية وسائل جديدة لاكتشاف الصواريخ المهاجمة، الأمر الذي يساعد على تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T12:52+0000

2022-02-16T12:52+0000

2022-02-16T12:52+0000

رصد عسكري

روسي

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وأوضح العقيد سيرغي سوتشكوف، رئيس مركز الإنذار على الهجوم الصاروخي، لصحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" أن شبكة الإنذار المبكر تتحول لاستخدام محطات الرادار الجديدة "فورونيج" لاكتشاف الصواريخ المهاجمة، ويجب أن تكون جميع راداراتها من طراز "فورونيج" بحلول عام 2030.وتخرج محطة الرادار "فورونيج" من المصنع جاهزة للعمل. ويمكن وضعها في أي مكان في أسرع وقت.ونوه الخبير إلى أن محطات الرادار "فورونيج" تغدو أداة رئيسية لكشف الهجوم الصاروخي.

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رصد عسكري, روسي