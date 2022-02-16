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https://arabic.sputniknews.com/20220216/طائر-فعل-ما-عجزت-عنه-مركبات-الفضاء-قطع-6-أضعاف-المسافة-بين-القمر-والأرض-فيديو---1058691388.html
طائر فعل ما عجزت عنه مركبات الفضاء... قطع 6 أضعاف المسافة بين القمر والأرض... فيديو
طائر فعل ما عجزت عنه مركبات الفضاء... قطع 6 أضعاف المسافة بين القمر والأرض... فيديو
الطبيعة قد تلهم العلماء في الكثير من الأحيان، حيث قدم شكل الطائر أول تصميم لأجنحة الطائرة، كما قدم الحوت نموذجا أوليا لمصممي الغواصات، لكن أحد أقدم الطيور على... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T12:06+0000
2022-02-16T12:06+0000
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استطاع طائر قطرس أن يقطع مسافة هائلة بالطيران لمسافة تزيد على 6 أضعاف المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر، منذ أن بدأ العلماء بتتبعه قبل 70 عاما، أي أنه قطع مسافة أيضا قبل أن يتم تثبيت جهاز التتبع عليه.وبحسب التقرير المنشور في "cnn"، فإن الطائر الذي يحمل اسم " Wisdom"، يعتبر أقدم طائر في العالم موثّق في البرية بالنسبة للعلماء.ويبلغ من العمر 70 عامًا على الأقل، منذ رصده أول مرة وتعليق جهاز تتبع عليه عام 1956، حيث سجل 3 ملايين ميل طيران (4 ملايين و828 ألف و32 كيلومترا)، أي 6 أضعاف المسافة الفاصلة بين كوكب الأرض والقمر، ذهابا وإيابا.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/قلب-بـ1260-نبضة-في-الدقيقة-لتوفير-حركة-طيران-المروحية--فيديو-1058669584.html
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نادي الفيديو, مجتمع, علوم

طائر فعل ما عجزت عنه مركبات الفضاء... قطع 6 أضعاف المسافة بين القمر والأرض... فيديو

12:06 GMT 16.02.2022
© Photo / pixabay/claudiafortgeblasenرأس طائر القطرس
رأس طائر القطرس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© Photo / pixabay/claudiafortgeblasen
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الطبيعة قد تلهم العلماء في الكثير من الأحيان، حيث قدم شكل الطائر أول تصميم لأجنحة الطائرة، كما قدم الحوت نموذجا أوليا لمصممي الغواصات، لكن أحد أقدم الطيور على الأرض أذهل العلماء بعد قطع رحلة تعجز عنها الطائرات ومركبات الفضاء أحيانا.
استطاع طائر قطرس أن يقطع مسافة هائلة بالطيران لمسافة تزيد على 6 أضعاف المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر، منذ أن بدأ العلماء بتتبعه قبل 70 عاما، أي أنه قطع مسافة أيضا قبل أن يتم تثبيت جهاز التتبع عليه.
وبحسب التقرير المنشور في "cnn"، فإن الطائر الذي يحمل اسم " Wisdom"، يعتبر أقدم طائر في العالم موثّق في البرية بالنسبة للعلماء.
عش الطائر الطنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
قلب بـ1260 نبضة في الدقيقة لتوفير حركة طيران "المروحية" ... فيديو
أمس, 20:00 GMT
ويبلغ من العمر 70 عامًا على الأقل، منذ رصده أول مرة وتعليق جهاز تتبع عليه عام 1956، حيث سجل 3 ملايين ميل طيران (4 ملايين و828 ألف و32 كيلومترا)، أي 6 أضعاف المسافة الفاصلة بين كوكب الأرض والقمر، ذهابا وإيابا.
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