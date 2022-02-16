https://arabic.sputniknews.com/20220216/مسؤول-مصري-لـسبوتنيك-الأبحاث-ترجح-الإعلان-عن-العديد-من-اكتشافات-النفط-والغاز-بمصر-قريبا-1058723443.html

مسؤول مصري لـ"سبوتنيك": الأبحاث ترجح الإعلان عن العديد من اكتشافات النفط والغاز بمصر قريبا

مسؤول مصري لـ"سبوتنيك": الأبحاث ترجح الإعلان عن العديد من اكتشافات النفط والغاز بمصر قريبا

قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، إن مصر تعمل بشكل كبير على التحول التدريجي للطاقة النظيفة. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T21:36+0000

2022-02-16T21:36+0000

2022-02-16T21:40+0000

مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن مصر كانت سباقة في هذا الإطار، حيث تقوم بإعداد استراتيجية خاصة بالهيدوروجين الأخضر والطاقة النظيفة، وأنها ستظهر للنور خلال وقت قريب.وأوضح أن مصر لديها بنية تحتية قوية قادرة على التحول للطاقة النظيفة، خاصة أنها تمتلك قاعدة بحثية هامة تساعد على استخدام التكنولوجيا الجديدة.وأشار إلى أن نحو 37 اتفاقية جديدة وقعت للاكتشافات البترولية، ما يعني أن الدراسات والأبحاث أكدت وجود مخزون في هذه الأماكن.وشدد على أن دور معهد بحوث البترول يتعلق بإجراء الدراسات والأبحاث التي تساعد الشركات على الاكتشافات البترولية.ورجح أن تعلن في مصر خلال الفترة المقبلة العديد من الاكتشافات النفطية والغاز، نتيجة خطط قطاع البترول والتعاون المثمر مع قطاع البحث العلمي في القطاع بشكل عام.فيما يتعلق بقمة المناخ المرتقبة التي تستضيفها مصر، أوضح أن معهد بحوث البترول يشارك في القمة بأوراق بحثية هامة.ويرى أن مصر لديها قدرة كبيرة على التوسعة في عملية استقبال وتصدير "الغاز المسال" عبر توسعة الموانئ، في حين أن معهد البحوث يقوم بأبحاث هامة تخدم كافة الجوانب المرتبطة بعملية الإسالة وتقليل الفاقد، حيث يضم المعهد 7 أقسام بحثية تخدم قطاع البترول بشكل كامل.ورجح المسؤول المصري الإعلان عن المزيد من اكتشافات الغاز في شرق المتوسط، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة البترول للمنطقة، وأن المناخ الحالي في مصر يساعد بشكل كبير على المزيد من الاستثمارات في القطاع.وكشف على أن الدراسات والأبحاث تبشر بأن مصر غنية باكتشاف المزيد من النفط والغاز خلال الفترة المقبلة.وأعلنت وزارة البترول المصرية، أمس الثلاثاء، أن شركة دراجون أويل الإماراتية حققت أول كشف بترولي بخليج السويس.وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إن:وأوضح البيان أن الكشف البترولي تم الإعلان عنه خلال لقاء جمع رئيس شركة "دراغون أويل"، علي الجروان، ووزير البترول المصري، طارق الملا، مشيرا إلى أن الاكتشاف الجديد يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس خلال 20 عاما.وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أول أمس الإثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، بمشاركة ممثلي 1900 شركة ومنظمة، بالإضافة إلى 450 شركة عارضة.وأقيمت فعاليات "إيجبس 2022" في نسخته الخامسة خلال الفترة من 14 - 16 فبراير الحالي تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط ضمان إمدادات الطاقة".

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مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي