https://arabic.sputniknews.com/20220218/الصحة-العالمية-6-دول-أفريقية-تستطيع-إنتاج-لقاحات-كورونا-1058792771.html
الصحة العالمية: 6 دول أفريقية تستطيع إنتاج لقاحات كورونا
الصحة العالمية: 6 دول أفريقية تستطيع إنتاج لقاحات كورونا
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، أن هناك 6 دول أفريقية ستتلقى تقنية "أم أر أن أي" لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا محليا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T09:30+0000
2022-02-18T09:30+0000
2022-02-18T09:30+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
مصر
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050180372_0:109:3402:2023_1920x0_80_0_0_9a6a9969e43040d29130d412971a38dc.jpg
موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات تيدروس في مؤتمر صحفي مشترك مع شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، وسيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، وأورسولا فان دير لاين، المفوضية الأوروبية، خاص بإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا في القارة الأفريقية.وأكد تيدروس أن هناك 6 دول أفريقية هي مصر وكينيا وتونس وجنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا، ستتلقى تقنية "أم أر أن أي" لإنتاج اللقاحات.ومن جهته، رحب سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، باستجابة منظمة الصحة العالمية لدعوات مواجهة جائحة كورونا، وإنتاج اللقاحات محليا، فضلا عن دعمه بالإنتاج في الـ 6 دول الأفريقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/قمة-أفريقية-أوروبية-في-بروكسل-اليوم-على-وقع-أزمات-الطاقة-والمناخ-واللقاحات-1058728128.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050180372_479:0:3176:2023_1920x0_80_0_0_928a86904bf7f7a4f6f1e581923d1e46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, مصر, أخبار العالم الآن
الصحة العالمية: 6 دول أفريقية تستطيع إنتاج لقاحات كورونا
تابعنا عبر
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، أن هناك 6 دول أفريقية ستتلقى تقنية "أم أر أن أي" لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا محليا.
موسكو - سبوتنيك
. جاءت تصريحات تيدروس في مؤتمر صحفي مشترك مع شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، وسيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، وأورسولا فان دير لاين، المفوضية الأوروبية، خاص بإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا
في القارة الأفريقية.
وأكد تيدروس أن هناك 6 دول أفريقية هي مصر وكينيا وتونس وجنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا، ستتلقى تقنية "أم أر أن أي" لإنتاج اللقاحات.
ومن جهته، رحب سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، باستجابة منظمة الصحة العالمية لدعوات مواجهة جائحة كورونا
، وإنتاج اللقاحات محليا، فضلا عن دعمه بالإنتاج في الـ 6 دول الأفريقية.