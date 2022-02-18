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الصحة العالمية: 6 دول أفريقية تستطيع إنتاج لقاحات كورونا
الصحة العالمية: 6 دول أفريقية تستطيع إنتاج لقاحات كورونا
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، أن هناك 6 دول أفريقية ستتلقى تقنية "أم أر أن أي" لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا محليا. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T09:30+0000
2022-02-18T09:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات تيدروس في مؤتمر صحفي مشترك مع شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، وسيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، وأورسولا فان دير لاين، المفوضية الأوروبية، خاص بإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا في القارة الأفريقية.وأكد تيدروس أن هناك 6 دول أفريقية هي مصر وكينيا وتونس وجنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا، ستتلقى تقنية "أم أر أن أي" لإنتاج اللقاحات.ومن جهته، رحب سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، باستجابة منظمة الصحة العالمية لدعوات مواجهة جائحة كورونا، وإنتاج اللقاحات محليا، فضلا عن دعمه بالإنتاج في الـ 6 دول الأفريقية.
https://arabic.sputniknews.com/20220217/قمة-أفريقية-أوروبية-في-بروكسل-اليوم-على-وقع-أزمات-الطاقة-والمناخ-واللقاحات-1058728128.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, مصر, أخبار العالم الآن

الصحة العالمية: 6 دول أفريقية تستطيع إنتاج لقاحات كورونا

09:30 GMT 18.02.2022
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد 19"، فيروس كورونا، روسيا
التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© Sputnik . Aleksey Sukhorukov
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أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، أن هناك 6 دول أفريقية ستتلقى تقنية "أم أر أن أي" لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا محليا.
موسكو - سبوتنيك. جاءت تصريحات تيدروس في مؤتمر صحفي مشترك مع شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، وسيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، وأورسولا فان دير لاين، المفوضية الأوروبية، خاص بإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا في القارة الأفريقية.
الاتحاد الأفريقي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
قمة أفريقية أوروبية في بروكسل اليوم على وقع أزمات الطاقة والمناخ واللقاحات
أمس, 07:51 GMT
وأكد تيدروس أن هناك 6 دول أفريقية هي مصر وكينيا وتونس وجنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا، ستتلقى تقنية "أم أر أن أي" لإنتاج اللقاحات.
ومن جهته، رحب سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، باستجابة منظمة الصحة العالمية لدعوات مواجهة جائحة كورونا، وإنتاج اللقاحات محليا، فضلا عن دعمه بالإنتاج في الـ 6 دول الأفريقية.
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أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
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