https://arabic.sputniknews.com/20220220/الحكومة-المصرية-تضع-شروطا-جديدة-تخص-بطاقات-التموين-1058908112.html
الحكومة المصرية تضع شروطا جديدة تخص بطاقات التموين
الحكومة المصرية تضع شروطا جديدة تخص بطاقات التموين
وضعت الحكومة المصرية شروطا جديدة للتعامل مع بعض خدمات بطاقات التموين التي يحتاجها المواطنون. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T14:30+0000
2022-02-20T14:30+0000
2022-02-20T14:30+0000
وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية
مصر
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وحسب بوابة مصر الرقمية الحكومية، فقد اشترطت الحكومة لاستخراج بدل تالف لبطاقة التموين شرطين لابد من تحققهما في طالب الخدمة.الشرط الأول هو أن يكون مالك البطاقة لا تنطبق عليه شروط الاستبعاد من التموين والتي حددتها الوزارة من قبل، والثاني أن يكون مالك البطاقة فقط هو رب الأسرة المؤهل لطلب الخدمة.وقد أتاحت البوابة الحكومية عدة خدمات تخص بطاقات التموين يمكن التعامل معها إلكترونيا، فيما تنتظر إجراءات وزارة التموين لضبط بعض خدماتها حتى تكون متاحة عبر البوابة.يشار إلى أن منظومة الدعم التمويني، مسجل عليها 64 مليون مواطن عبر 23 مليون بطاقة تموينية.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/وزير-التموين-المصري-يكشف-مصير-البطاقات-بعد-توجيه-السيسي-1054480838.html
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وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية, مصر
الحكومة المصرية تضع شروطا جديدة تخص بطاقات التموين
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وضعت الحكومة المصرية شروطا جديدة للتعامل مع بعض خدمات بطاقات التموين التي يحتاجها المواطنون.
وحسب بوابة مصر الرقمية
الحكومية، فقد اشترطت الحكومة لاستخراج بدل تالف لبطاقة التموين شرطين لابد من تحققهما في طالب الخدمة.
23 ديسمبر 2021, 11:05 GMT
الشرط الأول هو أن يكون مالك البطاقة
لا تنطبق عليه شروط الاستبعاد من التموين والتي حددتها الوزارة من قبل، والثاني أن يكون مالك البطاقة فقط هو رب الأسرة المؤهل لطلب الخدمة.
وتظهر هذه الشروط في رسالة بمجرد أن يضغط المستخدم على أيقونة الخدمة الراغب فيها، عبر بوابة مصر الرقمية.
وقد أتاحت البوابة الحكومية عدة خدمات تخص بطاقات التموين
يمكن التعامل معها إلكترونيا، فيما تنتظر إجراءات وزارة التموين لضبط بعض خدماتها حتى تكون متاحة عبر البوابة.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصليحي، قد أعلن عن عدة إجراءات لاستكمال بيانات صاحب بطاقة التموين، يستهدف من ورائها "معرفة من يصرف الخبز والدعم وهو مستحق له، وممن يصرفونه دون وجه حق، بناء على ما ستتضمنه استمارة استكمال البيانات، والتي سيدون بها المواطن إجباريا كل ممتلكاته".
يشار إلى أن منظومة الدعم التمويني، مسجل عليها 64 مليون مواطن عبر 23 مليون بطاقة تموينية.