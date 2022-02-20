https://arabic.sputniknews.com/20220220/رئيس-البرلمان-العربي-يؤكد-ضرورة-وجود-توافق-بين-الليبيين-لإنهاء-الأزمة-1058914614.html

رئيس البرلمان العربي يؤكد ضرورة وجود توافق بين الليبيين لإنهاء الأزمة

رئيس البرلمان العربي يؤكد ضرورة وجود توافق بين الليبيين لإنهاء الأزمة

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، اليوم الأحد، على ضرورة وجود توافق "ليبي-ليبي" لإنهاء الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى خروج القوات الأجنبية من كامل البلاد. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T16:04+0000

2022-02-20T16:04+0000

2022-02-20T16:04+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1f/1047675586_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ff49a40d4fbac5f76db81e7fa8e1921f.jpg

وقال العسومي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، إن "البرلمان العربي يؤكد على تأييده الشرعية الليبية وخطوات مجلس النواب الليبي، لأنه ممثل الشرعية"، مشيرا إلى ضرورة انسحاب القوات الأجنبية، وإيجاد حل ليبي نهائي للأزمة فيها.وأضاف أن "الوثيقة تتضمن كذلك موضوعات مكافحة الإرهاب، والفكر المتطرف، والأمن النووي في المنطقة، والأمن المائي والمناخي العربي، إلى جانب تعزيز حقوق الإنسان".وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، قال إن الانتخابات هي الضامن الوحيد لتحقيق إرادة الليبيين بهدف إنهاء الصراع وحل الأزمة الليبية.جاء ذلك في كلمة له، مساء أمس السبت، خلال أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.وقال صالح: "أصبنا بإحباط شديد وذلك لعدم حدوث الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي".واعتبر أن عدم إجراء الانتخابات في موعدها يرجع "لأسباب تتعلق بعجز و فشل الجهات الموكل اليها طبقاً للاتفاق السياسي، تهيئة المناخ الأمني والاجتماعي لإيجاد المصالحة الوطنية".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموما.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220219/عقيلة-صالح-يدعو-لضرورة-التوصل-إلى-تسوية-سياسية-شاملة-وإخراج-الميليشيات-والمرتزقة-من-ليبيا-1058860848.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم