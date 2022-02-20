https://arabic.sputniknews.com/20220220/صحيفة-الصين-تسلح-باكستان-في-مواجهة-الهند-بطائرات-وسفن-متطورة-1058913374.html
صحيفة: الصين تسلح باكستان في مواجهة الهند بطائرات وسفن متطورة
صحيفة: الصين تسلح باكستان في مواجهة الهند بطائرات وسفن متطورة
ستسلم الصين 25 طائرة مقاتلة من طراز "جيه- 10 سي" إلى باكستان في غضون أسابيع، كجزء من صفقة ستعزز القدرات العسكرية لإسلام أباد ضد الهند. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T15:45+0000
2022-02-20T15:45+0000
2022-02-20T15:45+0000
توتر الوضع بين الهند وباكستان
أخبار الهند اليوم
الصين
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ويمثل أول تصدير لبكين للطائرات المتطورة خطوة كبيرة في علاقة الأسلحة التي دامت عقودا مع إسلام أباد، ويستلزم تزويد حليفها ببعض من أحدث المعدات التي تستخدمها القوات المسلحة الصينية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".كما توسع الصين دعمها للبحرية الباكستانية. يجري اختبار الدفعة الأولى من الطائرات المقاتلة في تشنغدو، قاعدة الشركة المصنعة لها "تشنغدو إيروسبيس كوربوريشن"، وفقا لما ذكره صحفي في إحدى الصحف العسكرية الصينية.وقال الصحفي: "سيجري نقلها إلى باكستان بمجرد أن يكمل طيارو القوات الجوية الباكستانية والفنيون التعرف على الطائرة". فيما قال مسؤولون كبار في إسلام أباد إن الطائرات ستسلم قبل نهاية الشهر.في الأسبوع الماضي، نشر مراقبون عسكريون صينيون وأجانب صورا ومقطع فيديو تظهر طائرات عدة من ذات الطراز وهي تحلق بألوان القوات الجوية الباكستانية، على وسائل التواصل الاجتماعي.وتقدم الصين لباكستان أيضا أربع فرقاطات من النوع "إيه 054"، التي بدأت أولها الخدمة في نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن المتوقع أن تبدأ في تسليم 8 غواصات من النوع "041"، وهي أهدأ غواصة هجومية، هذا العام.تعتقد الهند، التي دخلت في مواجهة على حدودها في الهيمالايا مع الصين منذ ما يقرب من عامين، أن شحنات الأسلحة إلى باكستان هي محاولة لتضخيم التهديد من إسلام أباد، بحسب الصحيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/الهند-وباكستان-تتبادلان-قوائم-المنشآت-النووية-بموجب-معاهدة-1988-1054838864.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, الصين
صحيفة: الصين تسلح باكستان في مواجهة الهند بطائرات وسفن متطورة
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ستسلم الصين 25 طائرة مقاتلة من طراز "جيه- 10 سي" إلى باكستان في غضون أسابيع، كجزء من صفقة ستعزز القدرات العسكرية لإسلام أباد ضد الهند.
ويمثل أول تصدير لبكين للطائرات المتطورة خطوة كبيرة في علاقة الأسلحة التي دامت عقودا مع إسلام أباد
، ويستلزم تزويد حليفها ببعض من أحدث المعدات التي تستخدمها القوات المسلحة الصينية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
كما توسع الصين دعمها للبحرية الباكستانية. يجري اختبار الدفعة الأولى من الطائرات المقاتلة في تشنغدو، قاعدة الشركة المصنعة لها "تشنغدو إيروسبيس كوربوريشن"، وفقا لما ذكره صحفي في إحدى الصحف العسكرية الصينية.
وقال الصحفي: "سيجري نقلها إلى باكستان بمجرد أن يكمل طيارو القوات الجوية الباكستانية والفنيون التعرف على الطائرة". فيما قال مسؤولون كبار في إسلام أباد إن الطائرات ستسلم قبل نهاية الشهر.
في الأسبوع الماضي، نشر مراقبون عسكريون صينيون وأجانب صورا ومقطع فيديو تظهر طائرات عدة من ذات الطراز وهي تحلق بألوان القوات الجوية الباكستانية، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقدم الصين لباكستان أيضا أربع فرقاطات من النوع "إيه 054"، التي بدأت أولها الخدمة في نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن المتوقع أن تبدأ في تسليم 8 غواصات من النوع "041"، وهي أهدأ غواصة هجومية، هذا العام.
تعتقد الهند، التي دخلت في مواجهة على حدودها في الهيمالايا مع الصين منذ ما يقرب من عامين، أن شحنات الأسلحة إلى باكستان هي محاولة لتضخيم التهديد
من إسلام أباد، بحسب الصحيفة.