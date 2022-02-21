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انفجار يضرب منطقة مطار دونيتسك
https://arabic.sputniknews.com/20220221/انفجار-يضرب-منطقة-مطار-دونيتسك--1058935558.html
انفجار يضرب منطقة مطار دونيتسك
انفجار يضرب منطقة مطار دونيتسك
أفاد مراسل "سبوتنيك، بوقوع انفجار في منطقة مطار دونيتسك، في الجمهورية المعلنة من طرف واحد، في إقليم دونباس شرق أوكرانيا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار جمهورية دونيتسك

انفجار يضرب منطقة مطار دونيتسك

08:25 GMT 21.02.2022
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
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أفاد مراسل "سبوتنيك، بوقوع انفجار في منطقة مطار دونيتسك، في الجمهورية المعلنة من طرف واحد، في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.
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