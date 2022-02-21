https://arabic.sputniknews.com/20220221/انفجار-يضرب-منطقة-مطار-دونيتسك--1058935558.html
انفجار يضرب منطقة مطار دونيتسك
انفجار يضرب منطقة مطار دونيتسك
أفاد مراسل "سبوتنيك، بوقوع انفجار في منطقة مطار دونيتسك، في الجمهورية المعلنة من طرف واحد، في إقليم دونباس شرق أوكرانيا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T08:25+0000
2022-02-21T08:25+0000
2022-02-21T08:25+0000
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العالم, أخبار جمهورية دونيتسك
انفجار يضرب منطقة مطار دونيتسك
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أفاد مراسل "سبوتنيك، بوقوع انفجار في منطقة مطار دونيتسك، في الجمهورية المعلنة من طرف واحد، في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.