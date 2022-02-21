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https://arabic.sputniknews.com/20220221/بريطانيا-تعلق-على-الاعتراف-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-روسيا-اختارت-المواجهة-1058969724.html
بريطانيا تعلق على الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك: روسيا اختارت المواجهة
بريطانيا تعلق على الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك: روسيا اختارت المواجهة
علقت الخارجية البريطانية على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وقالت إن الاعتراف يظهر "استخفافها الصارخ" بالتزاماتها في مينسك وأنها اختارت المواجهة بدلا... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T20:14+0000
2022-02-21T20:42+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأدانت الخارجية البريطانية اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في بيانا على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية كدول مستقلة، تظهر الاستخفاف الصارخ بالتزامات روسيا في اتفاقيات مينسك".وتابعت: "هذه الخطوة تمثل هجوما إضافيا على سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا وإشارة إلى نهاية عملية مينسك، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة".واعتبرت تروس أن قرار روسيا "يظهر اختيار مسار المواجهة بدل الحوار"، مشددة على أنه سيتم التنسيق لرد مع الحلفاء، وأنه لن يتم السماح بهذا الانتهاك الروسي أن يمر دون عقاب".ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم الاثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يدعو-مجلس-الدوما-إلى-الاعتراف-الفوري-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058968584.html
https://arabic.sputniknews.com/20220221/المشاهد-الأولى-لاحتراق-وتدمير-مدرعات-أوكرانية-على-الحدود-الروسية-فيديو-1058966393.html
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العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

بريطانيا تعلق على الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك: روسيا اختارت المواجهة

20:14 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 20:42 GMT 21.02.2022)
© REUTERS / GLEB GARANICHالقوات العسكرية الأوكرانية في نوفولوغانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، 20 فبراير 2022
القوات العسكرية الأوكرانية في نوفولوغانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / GLEB GARANICH
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علقت الخارجية البريطانية على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وقالت إن الاعتراف يظهر "استخفافها الصارخ" بالتزاماتها في مينسك وأنها اختارت المواجهة بدلا من الحوار.
القاهرة - سبوتنيك. وأدانت الخارجية البريطانية اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في بيانا على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية كدول مستقلة، تظهر الاستخفاف الصارخ بالتزامات روسيا في اتفاقيات مينسك".
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وتابعت: "هذه الخطوة تمثل هجوما إضافيا على سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا وإشارة إلى نهاية عملية مينسك، وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة".
واعتبرت تروس أن قرار روسيا "يظهر اختيار مسار المواجهة بدل الحوار"، مشددة على أنه سيتم التنسيق لرد مع الحلفاء، وأنه لن يتم السماح بهذا الانتهاك الروسي أن يمر دون عقاب".
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ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم الاثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
© Sputnikكل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
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