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زاخاروفا: مزاعم استعداد روسيا "لغزو" أوكرانيا صارت "مادة للسخرية"
زاخاروفا: مزاعم استعداد روسيا "لغزو" أوكرانيا صارت "مادة للسخرية"
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مزاعم استعداد روسيا "لغزو" أوكرانيا، منذ أكثر من شهر، أصبحت بالفعل "مادة للسخرية". 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T11:41+0000
2022-02-21T11:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، عبر القناة الأولى الروسية اليوم الاثنين "انظروا، يزعمون أننا في حالة استعداد لمثل هذا الغزو. يبدو لي أن هذا بالفعل أصبح مادة للسخرية. نحن منذ حوالي شهر أو أكثر [ في حالة استعداد للغزو]".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية في حال حدوث "عدوان عسكري" ضد أوكرانيا، كما دعت واشنطن وحلفاؤها مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا حول أوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية نهج كييف لتعطيل اتفاقات مينسك بشأن دونباس.ولا تزال التصريحات التي تزعم، أن روسيا تستعد لاستفزازات في أوكرانيا تأتي من الغرب، على الرغم من بدء عودة القوات الروسية إلى نقاط تمركزها الدائم بعد التدريبات.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد التقى يوم الاثنين المنصرم، مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.وفي اللقاء مع بوتين، أفاد وزير الدفاع الروسي، أن "بعض التدريبات تقترب من نهايتها، وبعضها سيكتمل في المستقبل القريب".
https://arabic.sputniknews.com/20220216/زاخاروفا-تطلب-من-وسائل-الإعلام-نشر-جدول-الغزوات-الروسية-لهذا-العام-لأنها-تريد-أن-تخطط-لإجازة-1058688607.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

زاخاروفا: مزاعم استعداد روسيا "لغزو" أوكرانيا صارت "مادة للسخرية"

11:41 GMT 21.02.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مزاعم استعداد روسيا "لغزو" أوكرانيا، منذ أكثر من شهر، أصبحت بالفعل "مادة للسخرية".
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، عبر القناة الأولى الروسية اليوم الاثنين "انظروا، يزعمون أننا في حالة استعداد لمثل هذا الغزو. يبدو لي أن هذا بالفعل أصبح مادة للسخرية. نحن منذ حوالي شهر أو أكثر [ في حالة استعداد للغزو]".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
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كما حذرت الولايات المتحدة ودول غربية روسيا من أنها ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية في حال حدوث "عدوان عسكري" ضد أوكرانيا، كما دعت واشنطن وحلفاؤها مواطنيها الموجودين في أوكرانيا إلى المغادرة على الفور.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن روسيا لا تخلق أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا.
ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا حول أوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية نهج كييف لتعطيل اتفاقات مينسك بشأن دونباس.
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ولا تزال التصريحات التي تزعم، أن روسيا تستعد لاستفزازات في أوكرانيا تأتي من الغرب، على الرغم من بدء عودة القوات الروسية إلى نقاط تمركزها الدائم بعد التدريبات.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد التقى يوم الاثنين المنصرم، مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.
وفي اللقاء مع بوتين، أفاد وزير الدفاع الروسي، أن "بعض التدريبات تقترب من نهايتها، وبعضها سيكتمل في المستقبل القريب".
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