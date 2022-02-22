https://arabic.sputniknews.com/20220222/سوريا-تؤكد-استعدادها-العمل-على-بناء-علاقات-مع-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-1058992331.html

سوريا تؤكد استعدادها العمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

سوريا تؤكد استعدادها العمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

أكدت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، استعداد دمشق العمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وتعزيزها. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T11:42+0000

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وقال الرئاسة السورية في بيان لها، إن "سوريا تؤكد أنها مستعدة للعمل على بناء علاقات مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وتعزيزها في سياق المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".وأضاف البيان: "ينطلق موقف الجمهورية العربية السورية هذا من يقينها أنّ الأزمة الأوكرانية هي مشكلة أوجدتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي".وشدد البيان على أن ذلك الإعلان "ينطلق من مبدأ سوريا الثابت بأنّ مواجهة السياسات الغربية هي مصلحة مشتركة ودائمة لكل الشعوب المناهضة للهيمنة، ويجب التصدّي لها بكل الأشكال الممكنة".وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.وقال المقداد، خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط في نادي "فالداي": "لقد أدلى السيد الرئيس بوتين ببيان يوم أمس يمثل حقًا علامة فارقة في التاريخ، وأنتم تعلمون أن الجمهورية العربية السورية تؤيد بالكامل البيان الذي أدلى به الرئيس بوتين".وأعلن المقداد تضامن الشعب السوري مع شعبي جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، مشيرا إلى أن بلاده ستتعاون مع الدولتين الجديدتين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أمس الاثنين، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".كما أمر بوتين، في ساعة متأخرة أمس الاثنين، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وأصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية للتفاوض مع الجمهوريتين لإقامة علاقات دبلوماسية.

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