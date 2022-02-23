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مصر تعلق على أزمة روسيا وأوكرانيا وتعلن عن عقد اجتماع اليوم
مصر تعلق على أزمة روسيا وأوكرانيا وتعلن عن عقد اجتماع اليوم
علق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وتداعيتها على مصر. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T11:18+0000
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وأكد مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن "الحكومة تعمل حاليا على دراسة تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية من مختلف الجوانب"، مشيرا أنه سيتم عقد اجتماع اليوم خاص بهذا الشأن.وأعرب رئيس الوزراء المصري، عن تمنيات بلاده بانتهاء الأزمة سريعا دون أن تتطور إلى أبعاد أخرى.ونصح رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الحكومة المصرية بالعمل لمواجهة ارتفاع أسعار القمح في ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.وكتب ساويرس عبر حسابه على "تويتر"، الذي يتابعه فيه أكثر من 7 ملايين متابع، مطالبا الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، بشراء كميات من القمح وتخزينها في ظل توقعات باندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".كما أمر بوتين، في ساعة متأخرة الاثنين الماضي، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وأصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية للتفاوض مع الجمهوريتين لإقامة علاقات دبلوماسية.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار مصر الآن

مصر تعلق على أزمة روسيا وأوكرانيا وتعلن عن عقد اجتماع اليوم

11:18 GMT 23.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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علق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وتداعيتها على مصر.
وأكد مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن "الحكومة تعمل حاليا على دراسة تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية من مختلف الجوانب"، مشيرا أنه سيتم عقد اجتماع اليوم خاص بهذا الشأن.
وأعرب رئيس الوزراء المصري، عن تمنيات بلاده بانتهاء الأزمة سريعا دون أن تتطور إلى أبعاد أخرى.
ونصح رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الحكومة المصرية بالعمل لمواجهة ارتفاع أسعار القمح في ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.
وكتب ساويرس عبر حسابه على "تويتر"، الذي يتابعه فيه أكثر من 7 ملايين متابع، مطالبا الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، بشراء كميات من القمح وتخزينها في ظل توقعات باندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
ولقيت هذه الخطوة انتقادات واسعة من قبل الدول الغربية التي اعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة أوكرانيا، قائلة إن روسيا تستعد "لغزو وشيك للأراضي الأوكرانية".
كما أمر بوتين، في ساعة متأخرة الاثنين الماضي، القوات المسلحة الروسية بحفظ السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وأصدر تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية للتفاوض مع الجمهوريتين لإقامة علاقات دبلوماسية.
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