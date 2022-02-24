أزمة كبيرة في وقود السيارات شرقي ليبيا... صور
12:33 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 12:34 GMT 24.02.2022)
© Sputnik . Maher Alshaeryطابور من السيارات أمام محطة وقود في درنة الليبية
© Sputnik . Maher Alshaery
تشهد المنطقة الغربية من ليبيا أزمات متعددة في نقص الوقود التي اعتاد المواطن على الوقوف في طوابير كبيرة للحصول على الوقود، ولكن من الغريب أن تحدث هذه الأزمة في مدينة بنغازي ومدن شرقي البلاد.
حيثُ شهدت مدن ومناطق شرقي البلاد في ليبيا أزمة كبيرة في نقص وقود السيارات، جاءت هذه الأزمة قبل أيام ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة.
تسببت هذه الأزمة في قفل محطات الوقود وتكدس السيارات على البعض الآخر في حالة ازدحام لم تشهدها المنطقة منذ فترة.
قال المواطن محمد علي، لـ"سبوتنيك" إن "هذه الأزمة كانت في الأول لغاز الطهي، وفي هذه الأيام نعاني من نقص الوقود البنزين والديزل، لا نعرف ما الأسباب الحقيقية وراء ذلك".
© Sputnik . Maher Alshaeryطابور طويل من السيارات أمام محطة وقود في بنغازي
طابور طويل من السيارات أمام محطة وقود في بنغازي
© Sputnik . Maher Alshaery
وأشار إلى أن "المواطن يتعب كثيرا للوقوف في طوابير طويلة في هذه الأجواء الباردة التي تشهدها البلاد هذه الفترة، أتمنى أن يصل صوت المواطن لنعرف أين يكمن الخلل".
ولم تقتصر الأزمة على البنزين فقط فلقد شهدت المنطقة أزمة في غاز الطهي شملت عدة مناطق منها منطقة الجبل الأخضر التي تشهد انخفاضا كبيراً في درجات الحرارة وصلت للتجمد، حيث يعتبر الغاز مصدر رئيسي للتدفئة والطهي.
© Sputnik . Maher Alshaeryسيارات أمام محطة وقود في درنة بسبب أزمة نقص الوقود في ليبيا
سيارات أمام محطة وقود في درنة بسبب أزمة نقص الوقود في ليبيا
© Sputnik . Maher Alshaery
وقال عبدالرحمن العبيدي عضو لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، لـ"سبوتنيك" إنه "لا توجد أي مشكلة على الاطلاق، شحنات الوقود تصل تباعا لخزانات الشركة بكل سلاسة، خزانات رأس المنقار في بنغازي ممتلئة بالكامل، وهناك ناقلة فرغت شحناتها يوم الأمس الثلاثاء، وسوف تصل ناقلة أخرى في اليومين القادمين".
وفي هذا الإطار يقول "أطمئن جميع المواطنين أن الوقود متوفر وبكثرة وسوف تنتهي هذه الأزمة قريبا.
وتابع العبيدي "أن شركة البريقة اجتمعت مع شركات التوزيع الوسيطة "بين الشركة الأم والمواطن" ووضعنا الحلول اللازمة وعلى حد أقصى يومين وتنتهي هذه الأزمة بالكامل.
© Maher Alshaeryمحطة وقود لا يوجد فيها وقود في طبرق الليبية
محطة وقود لا يوجد فيها وقود في طبرق الليبية
© Maher Alshaery
مشيراً إلى الأسباب الرئيسية التي "تمثلت في زيادة طلب المخصصات اليومية لشركات التوزيع، مما تطلب زيادة هذه المخصصات، وتم وضع الحلول العاجلة"، وتعهد " للجميع بعدم وجود أي أزمات في الفترة القادمة وأن كل الشحنات مجدولة وستصل للمواطن تباعا وفي موعدها المحدد".
وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد من أزمات أصبحت الطوابير اليومية جزء أساسي من حياة المواطن الليبي فلم يقتصر الأمر على طوابير الوقود، حيثُ يقف المواطن في طوابير طويلة في البنوك وللحصول على الخبز ولإتمام الإجراءات الشخصية في الدولة منها الحصول على جواز سفر الذي يعتبر من المستحيل الحصول عليه.