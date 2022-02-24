https://arabic.sputniknews.com/20220224/أسواق-الأسهم-العالمية-تتهاوى-على-وقع-الأحداث-الأوكرانية-1059102341.html
أسواق الأسهم العالمية تتهاوى على وقع الأحداث الأوكرانية
أسواق الأسهم العالمية تتهاوى على وقع الأحداث الأوكرانية
تسببت الأحداث الأوكرانية الجارية في تهاوي أسواق الأسهم العالمية، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، وارتفاع أسعار الغاز... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T13:21+0000
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ووفقا لغارديان البريطانية، فقد ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي وسلع أخرى مثل القمح إلى جانب الذهب والبلاديوم والمعادن النفيسة الأخرى، حيث يخشى المستثمرون حدوث اضطرابات في الإمدادات.وتراجعت مؤشرات الأسهم البريطانية والأوروبية بين 3% (مؤشر FTSE 100) و5% سوق الأسهم الألمانية.وبينما قفز الغاز البريطاني للتسليم في اليوم التالي بنسبة 40% إلى 280 جنيهًا إسترلينيًا لكل حرارة، فقد ارتفعت العقود الآجلة للقمح الأوروبي بنسبة 20% إلى مستوى قياسي بلغ 344 يورو للطن، وهو أكبر ارتفاع في تسع سنوات.وقفزت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى بما في ذلك البلاديوم والبلاتين والنيكل، حيث زاد الذهب الفوري أكثر من 3% اليوم ليصل إلى 1،969 دولار للأوقية، فيما سجل الألمنيوم رقماً قياسياً بلغ 3443 دولارا للطن في لندن.وأوضح خبراء أن فواتير الطاقة لن تستمر في الارتفاع فحسب، بل يبدو أن أسعار المواد الغذائية سترتفع أكثر، حيث تعتبر كل من أوكرانيا وروسيا من كبار موردي المواد الغذائية وسيؤدي انقطاع الإمدادات إلى إجبار المشترين على البحث عن مصادر بديلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/35-من-البلاديوم-الأمريكي-مصدره-روسيا-كيف-تتأثر-صناعة-التكنولوجيا-الأمريكية-بأحداث-أوكرانيا-1059090563.html
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ارتفاع الأسعار, أخبار أوكرانيا, روسيا
أسواق الأسهم العالمية تتهاوى على وقع الأحداث الأوكرانية
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تسببت الأحداث الأوكرانية الجارية في تهاوي أسواق الأسهم العالمية، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، وارتفاع أسعار الغاز بنسبة 40%.
ووفقا لغارديان
البريطانية، فقد ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي وسلع أخرى مثل القمح إلى جانب الذهب والبلاديوم والمعادن النفيسة الأخرى، حيث يخشى المستثمرون حدوث اضطرابات في الإمدادات.
وتراجعت مؤشرات الأسهم البريطانية والأوروبية بين 3% (مؤشر FTSE 100) و5% سوق الأسهم الألمانية.
وقد ارتفع خام برنت، وهو معيار النفط العالمي، فوق 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس/آب 2014، ويبلغ الآن 104.50 دولار للبرميل، مرتفعًا بنحو 8%.
وبينما قفز الغاز البريطاني للتسليم في اليوم التالي بنسبة 40% إلى 280 جنيهًا إسترلينيًا لكل حرارة، فقد ارتفعت العقود الآجلة للقمح الأوروبي بنسبة 20% إلى مستوى قياسي بلغ 344 يورو للطن، وهو أكبر ارتفاع في تسع سنوات.
ومعلوم أن أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر للقمح في العالم، وتعتبر سلة الخبز في أوروبا، وهو ما لا يبشر بالخير للمستهلكين.
وقفزت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى بما في ذلك البلاديوم والبلاتين والنيكل، حيث زاد الذهب الفوري أكثر من 3% اليوم ليصل إلى 1،969 دولار للأوقية، فيما سجل الألمنيوم رقماً قياسياً بلغ 3443 دولارا للطن في لندن.
من جانبه أوضح روس مولد، مدير الاستثمار في AJ Bell، أن مؤشر FTSE 100 في لندن انخفض أقل من البورصات الأوروبية الأخرى جزئيًا لأن سوق المملكة المتحدة لديها ثقل كبير تجاه قطاع الطاقة، ومن المتوقع أن تستفيد عملاقتا النفط BP وShell من الارتفاع.
وأوضح خبراء أن فواتير الطاقة لن تستمر في الارتفاع فحسب، بل يبدو أن أسعار المواد الغذائية سترتفع أكثر، حيث تعتبر كل من أوكرانيا وروسيا من كبار موردي المواد الغذائية وسيؤدي انقطاع الإمدادات إلى إجبار المشترين على البحث عن مصادر بديلة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.