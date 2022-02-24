https://arabic.sputniknews.com/20220224/البيت-الأبيض-العقوبات-الأمريكية-على-روسيا-لن-تعرقل-تدفقات-الطاقة-العالمية-1059125744.html

البيت الأبيض: العقوبات الأمريكية على روسيا لن تعرقل تدفقات الطاقة العالمية

البيت الأبيض: العقوبات الأمريكية على روسيا لن تعرقل تدفقات الطاقة العالمية

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، داليب سينغ، إن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا قد صممت بطريقة لا تسبب أي تعطيل لتدفق الطاقة الحالي من روسيا إلى... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T23:03+0000

2022-02-24T23:03+0000

2022-02-24T23:03+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال سينغ في تصريحات صحفية: "إن عقوباتنا ليست مصممة لإحداث أي تعطيل للتدفق الحالي للطاقة من روسيا إلى العالم".وأضاف: "لقد حددنا مدفوعات الطاقة على أساس زمني محدد للسماح بانتقال منظم لهذه التدفقات بعيدًا عن مؤسسات العقوبات. وقدمنا تراخيص أخرى لتهدئة الأعمال بشكل منظم". وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض عقوبات جديدة على روسيا، قائلا إن العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/المجلس-الأوروبي-يوافق-على-فرض-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا--1059124501.html

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