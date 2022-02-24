https://arabic.sputniknews.com/20220224/قلق-من-سقوط-محطة-الفضاء-الدولية-في-أوروبا-أو-أمريكا-بسبب-العقوبات-على-روسيا-1059124830.html
قلق من سقوط محطة الفضاء الدولية في أوروبا أو أمريكا بسبب العقوبات على روسيا
قلق من سقوط محطة الفضاء الدولية في أوروبا أو أمريكا بسبب العقوبات على روسيا
قال ديمتري روغوزين رئيس الوكالة الروسية للفضاء اليوم الخميس، إن محطة الفضاء الدولية قد تواجه "انحدارا غير متحكم فيه من المدار" نحو أوروبا أو الولايات المتحدة... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T21:58+0000
2022-02-24T21:58+0000
2022-02-24T21:58+0000
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موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستؤدي إلى "تدهور" صناعة الطيران لديها وقدرتها على بناء السفن.وكتب روغوزين عبر "تلغرام": "إذا منعت التعاون معنا، فمن سينقذ محطة الفضاء الدولية من الخروج غير المنضبط من المدار والتحطم في الولايات المتحدة أو أوروبا".وأضاف في منشوره: "هناك أيضا سيناريو لهيكل وزنه 500 طن يقع في الهند أو الصين. هل تهددهم بمثل هذه الاحتمالات".العقوبات الجديدة التي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستكون "ذات تأثير كبير" على روسيا، جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ما-الذي-دفع-روسيا-إلى-قرارها-بشأن-دونباس؟-وكيف-فشل-الغرب-في-إدارة-الأزمة؟-1059024169.html
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بايدن-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-على-موسكو-تشمل-4-بنوك-أساسية-في-روسيا-1059119963.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
قلق من سقوط محطة الفضاء الدولية في أوروبا أو أمريكا بسبب العقوبات على روسيا
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قال ديمتري روغوزين رئيس الوكالة الروسية للفضاء اليوم الخميس، إن محطة الفضاء الدولية قد تواجه "انحدارا غير متحكم فيه من المدار" نحو أوروبا أو الولايات المتحدة إذا أثرت العقوبات الأمريكية على التعاون الفضائي مع روسيا.
موسكو- سبوتنيك
. في وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن العقوبات الأمريكية الجديدة
على روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستؤدي إلى "تدهور" صناعة الطيران لديها وقدرتها على بناء السفن.
وكتب روغوزين عبر "تلغرام": "إذا منعت التعاون معنا، فمن سينقذ محطة الفضاء الدولية من الخروج غير المنضبط من المدار والتحطم في الولايات المتحدة أو أوروبا".
وأضاف في منشوره: "هناك أيضا سيناريو لهيكل وزنه 500 طن يقع في الهند أو الصين. هل تهددهم بمثل هذه الاحتمالات".
العقوبات الجديدة التي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستكون "ذات تأثير كبير" على روسيا، جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، عن عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية
إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.