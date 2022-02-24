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https://arabic.sputniknews.com/20220224/ليتوانيا-تعلن-وصول-مقاتلات-أميركية-من-طراز-إف-35-إلى-أراضيها-1059115796.html
ليتوانيا تعلن وصول مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى أراضيها
ليتوانيا تعلن وصول مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى أراضيها
أعلنت وزارة الدفاع في ليتوانيا عن وصول مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى أراضيها 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T16:48+0000
2022-02-24T17:00+0000
ليتوانيا
روسيا
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وحسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الليتوانية، قالت: "في 24 فبراير وصلت إلى قاعدة الجيش الليتواني في سياولياي، حيث تتمركز القوات الأمريكية، مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35". ولفت البيان إلى أن وصول الطائرات جاء بسبب "الوضع الأمني الحالي"، مشيرة إلى الأحداث في إقليم دونباس.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة
https://arabic.sputniknews.com/20220217/الجيش-الألماني-يدفع-بتعزيزات-عسكرية-كبيرة-إلى-قوات-الناتو-في-ليتوانيا-1058782906.html
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ليتوانيا, روسيا

ليتوانيا تعلن وصول مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى أراضيها

16:48 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 24.02.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZمقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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أعلنت وزارة الدفاع في ليتوانيا عن وصول مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" إلى أراضيها
وحسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الليتوانية، قالت: "في 24 فبراير وصلت إلى قاعدة الجيش الليتواني في سياولياي، حيث تتمركز القوات الأمريكية، مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35".
جنود الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2022
الجيش الألماني يدفع بتعزيزات عسكرية "كبيرة" إلى قوات الناتو في ليتوانيا
17 فبراير, 21:31 GMT
ولفت البيان إلى أن وصول الطائرات جاء بسبب "الوضع الأمني الحالي"، مشيرة إلى الأحداث في إقليم دونباس.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.
ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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