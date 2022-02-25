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https://arabic.sputniknews.com/20220225/أردوغان-رد-الناتو-والغرب-على-الغزو-الروسي-يفتقر-للحسم-1059149713.html
أردوغان: رد الناتو والغرب على الغزو الروسي يفتقر للحسم
أردوغان: رد الناتو والغرب على الغزو الروسي يفتقر للحسم
قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن رد فعل حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول الغربية على هجوم روسيا على أوكرانيا يفتقر للحسم. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T13:22+0000
2022-02-25T13:22+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
الناتو
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الجمعة، عن أردوغان أمله أن تسفر قمة حلف الناتو، اليوم، عن نهج أكثر حزما، موضحا أنه "لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى موجة اعتيادية من الإدانات".ويذكر أن لتركيا، وهي عضو في حلف الأطلسي، حدود في البحر الأسود مع كل من أوكرانيا وروسيا وتربطها بهما علاقات جيدة، في وقت تدعو أنقرة موسكو إلى وقف هجومها وتبدي دعمها لوحدة أراضي أوكرانيا.وأضاف الرئيس التركي في مؤتمر صحفي أن "الاتحاد الأوروبي وكل العقليات الغربية لم تظهر موقفا حازما بشكل جدي. جميعهم يسدون النصح باستمرار لأوكرانيا... ليس من الممكن الحصول على أي شيء بالنصيحة. عندما نبحث عن خطوات تم اتخاذها، لا نرى أي خطوات".وتقول تركيا إنها تعارض فرض عقوبات غربية على روسيا، فيما تجنبت في رد فعلها استخدام عبارات "التنديد" أو "الغزو" لوصف ما يحدث، وقالت بدلا من ذلك، إن هجوم موسكو "غير مقبول".وعلى الجانب الآخر، حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أوروبا، اليوم الجمعة، على التحرك بسرعة لفرض عقوبات على روسيا، متهما الحلفاء الغربيين بممارسة السياسة في وقت تتقدم فيه القوات الروسية نحو العاصمة، كييف.وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/أردوغان-يعقد-جلسة-لمجلس-الأمن-بشأن-الأحداث-في-أوكرانيا-1059079202.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الناتو, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: رد الناتو والغرب على الغزو الروسي يفتقر للحسم

13:22 GMT 25.02.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . POOL
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قال رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن رد فعل حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول الغربية على هجوم روسيا على أوكرانيا يفتقر للحسم.
ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الجمعة، عن أردوغان أمله أن تسفر قمة حلف الناتو، اليوم، عن نهج أكثر حزما، موضحا أنه "لا ينبغي أن يتحول ذلك إلى موجة اعتيادية من الإدانات".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
أردوغان يعقد جلسة لمجلس الأمن التركي بشأن الأحداث في أوكرانيا
أمس, 06:43 GMT
ويذكر أن لتركيا، وهي عضو في حلف الأطلسي، حدود في البحر الأسود مع كل من أوكرانيا وروسيا وتربطها بهما علاقات جيدة، في وقت تدعو أنقرة موسكو إلى وقف هجومها وتبدي دعمها لوحدة أراضي أوكرانيا.
وأضاف الرئيس التركي في مؤتمر صحفي أن "الاتحاد الأوروبي وكل العقليات الغربية لم تظهر موقفا حازما بشكل جدي. جميعهم يسدون النصح باستمرار لأوكرانيا... ليس من الممكن الحصول على أي شيء بالنصيحة. عندما نبحث عن خطوات تم اتخاذها، لا نرى أي خطوات".
وتقول تركيا إنها تعارض فرض عقوبات غربية على روسيا، فيما تجنبت في رد فعلها استخدام عبارات "التنديد" أو "الغزو" لوصف ما يحدث، وقالت بدلا من ذلك، إن هجوم موسكو "غير مقبول".
وعلى الجانب الآخر، حث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أوروبا، اليوم الجمعة، على التحرك بسرعة لفرض عقوبات على روسيا، متهما الحلفاء الغربيين بممارسة السياسة في وقت تتقدم فيه القوات الروسية نحو العاصمة، كييف.
وفي وقت سابق من صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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